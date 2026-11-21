"Bir doğa harikası, hiç ellenmemiş"





Longozda yürüyüş yapan Aliye Cömert, "Yıllar öncede gelmiştim ve doğa daha da güzelleşmiş. İlkbaharda başka ama sonbaharda bir başka oluyor. Çok seviyorum ben longozu bir doğa harikası, hiç ellenmemiş" dedi.