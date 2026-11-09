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Sakarya'da şehit yakınları gazilere engelli ve yaşlı vatandaşlara yüzde 65 su indirimi

17:42, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar açıkladı: Sakarya’dan sosyal belediyecilik örneği

SASKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu’nda 2022 sayılı kanun kapsamında 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su tarifelerine yüzde 65 indirim yapıldı. Aynı zamanda şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşların yüzde 50 indirim ile kullandığı su tarifelerinin indirim oranı ise yüzde 65 olarak güncellendi. Başkan Alemdar, “SASKİ Genel Kurulumuzda aldığımız kararla, 65 yaş üstü muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımızın su faturalarına yüzde 65 indirim uyguluyoruz. Daha önce yüzde 50 indirimden yararlanan şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımızın indirim oranını da yüzde 65’e yükseltiyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni düzenlemeyle su tarifelerinde sosyal destek uygulamalarını genişleterek şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşların indirimi yüzde 65’e yükseltildi.

Aynı zamanda 65 yaş üstü gelir düzeyi düşük vatandaşlar için ise yüzde 65 su indirimi yapıldı.

Su indirimi 5 ana tarifeyi kapsıyor

Bugün gerçekleşen genel kurulda onaylanan madde kapsamında binlerce vatandaş artık suyu yüzde 65 daha uygun fiyatla kullanacak.

Beş ana tarifenin tümüne uygulanan indirim ile merkez ve kırsal bölgelerde 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su tahakkukları indirimli şekilde gerçekleştirilecek.

“Belediyecilik aynı zamanda vatandaşın yanında olmaktır”

Kararın hayırlı olmasını temenni eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Her bir hemşehrimizin hayatına dokunmak, ihtiyaçlarını gözetmek ve yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki belediyecilik yalnızca altyapı yatırımları yapmak, yollar ve tesisler inşa etmek değildir. Belediyecilik, aynı zamanda vatandaşımızın derdini anlamak, yükünü hafifletmek ve zor zamanlarında yanında olmaktır” dedi.

“Bu karar bizim için bir sorumluluk meselesidir”

Başkan Alemdar, “SASKİ Genel Kurulumuzda aldığımız kararla, 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımızın su faturalarına yüzde 65 indirim uyguluyoruz. Daha önce yüzde 50 indirimden yararlanan şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımızın indirim oranını da yüzde 65’e yükseltiyoruz. Bu karar bizim için yalnızca bir tarife düzenlemesi değil, aynı zamanda bir gönül ve sorumluluk meselesidir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin, gazilerimizin, engelli vatandaşlarımızın ve hayat tecrübesiyle toplumumuza değer katan büyüklerimizin yanında olmak için aldığımız kararın hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.



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Başlıklar :Sakarya Büyükşehir BelediyesiindirimYusuf Alemdar
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Sakarya'da şehit yakınları gazilere engelli ve yaşlı vatandaşlara yüzde 65 su indirimi
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar açıkladı: Sakarya’dan sosyal belediyecilik örneği
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