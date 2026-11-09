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Okul formasında hayati risk tespit edildi: Piyasadan toplatılıyor

10:29, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Risk taşıyan o okul forması piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimlerinde çocukların sağlığını tehlikeye atan bir ürüne karşı harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, piyasada satışı bulunan bir okul kıyafetinin boğulma ve yaralanma gibi hayati riskler barındırdığı tespit edildi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulan o marka için acil toplatma ve satış yasağı kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehlikeye atan ürünlere geçit vermiyor. Yapılan son piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda, "Kaya Giyim" markasına ait bir okul formasının ciddi güvenlik riskleri barındırdığı tespit edilerek ürünün satışı tamamen yasaklandı ve acil toplatma kararı çıkarıldı.

GÜBİS üzerinden kamuoyuna duyuruldu

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini aralıksız sürdüren yetkili kuruluşlar, güvensizliği kesinleşen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden vatandaşlara duyurmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen son denetimlerin ardından sisteme eklenen yeni ürün, Kaya Giyim markasına ait okul forması oldu. Bakanlık, kullanımının güvensiz olduğuna hükmettiği bu kıyafetin piyasadan çekilmesi talimatını verdi.

Hayati riskler barındırıyor

Bakanlık ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı incelemeler sonucunda, söz konusu okul kıyafetinin çocuklar için potansiyel tehlikeler taşıdığı ortaya kondu. İlgili üründe tespit edilen ve toplatılma kararına gerekçe gösterilen başlıca riskler şunlar oldu:

Boğulma tehlikesi

Çeşitli fiziksel yaralanma ihtimalleri

"Güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına izin vermiyoruz"

Sürece ilişkin resmi açıklamayı, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan yaptı. Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Kaplan, kamuoyunu şu sözlerle bilgilendirdi:

"Kapsamlı denetimlerimiz sonucunda, çocuklara yönelik bir okul kıyafeti ürününün güvenli olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde; ürünün boğulma, yanık ve yaralanma gibi ciddi riskler taşıdığı belirlenmiştir. Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına izin vermiyoruz. Güvenli ürün, sağlıklı nesiller!"


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Başlıklar :ticaret bakanlığıokul formasıkaya giyimgüvensiz ürüngübi̇sgüvensiz ürün bilgi sistemi
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Okul formasında hayati risk tespit edildi: Piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Risk taşıyan o okul forması piyasadan toplatılıyor
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