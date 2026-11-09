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Yeni Şafak
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Soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı.

Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere yurdun büyük bülümünde kar yağdı. Sinop'ta 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Akdeniz'de ise fırtına etkili oldu. Saatte 80 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgâr ağaçları devirdi.

Havaların soğumasıyla birlikte kış yüzünü göstermeye başladı. Yurdun bir yanında kuvvetli rüzgâr hayatı olumsuz etkilerken, diğer yanında kar yağışı etkili oldu. Adana ve Hatay'da saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi, Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar birçok kentte yüksek kesimler beyaza büründü.

SAATTE 80 KİLOMETRE

Adana ve Hatay'da kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü. Adana'da kuzey yönlerden esen ve saatte 80 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgâr nedeniyle kent genelinde ağaçlar ve bir elektrik direği devrildi. Çukurova ilçesinde devrilen bir ağaç reklam panosunu da beraberinde götürdü. Hatay'ın Antakya ilçesinde ise bir evin duvarı yıkıldı.

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Trabzon, Ordu, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Uzungöl ve Ayder Yaylası başta olmak üzere birçok turizm noktası beyaza büründü. Rize'deki yaylalarda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı düştü. Doğu Anadolu'da Hakkâri, Şırnak, Siirt ve Bitlis'te de kar yağışı etkili oldu.

KASTAMONU'DA 127 KÖY YOLU KAPALI

Kastamonu’da etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 103’ü yeniden ulaşıma açıldı. 127 köy yolunun ulaşıma açılması için de çalışmalar devam ediyor. Sinop'ta ise yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.


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Başlıklar :meteorolojihava durumukar yağışı
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Kış erken geldi
Soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı.
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