İstanbul’da sıcaklıklar gece 5 dereceye kadar düşerken Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hafta sonuna doğru 21 derecenin görülebileceğini belirtti. Tek, kentte kar yağışı için en yakın olasılığın aralık sonunda göründüğünü, ancak bunun kesin bir tarih olmadığını vurguladı.





İstanbul’da sıcaklıklar, kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle mevsim normallerinin altına indi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, gece 5-6 dereceye kadar gerileyen sıcaklıkların yarından itibaren kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi.





Tek’in verdiği bilgiye göre kentte gündüz sıcaklıkları 8-11 derece arasında seyretti. Mevsim normallerinin yaklaşık 5-6 derece altındaki bu değerlere kuzeyden esen poyraz da eklenince üşüme hissi arttı.