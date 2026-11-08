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İstanbul’da kar yağışı için yeni tahmin: Uzman isim kar ve sıcaklık beklentisini açıkladı

20:26, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, gece 5 dereceye kadar düşen İstanbul’da hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru 21 dereceye ulaşmasını beklediklerini belirtirken yeni yağışlı sistemi ve kış tahminlerini değerlendirdi. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak, soğuk hava ne kadar sürecek? İşte son tahminler ve uzman yorumları...

İstanbul’da sıcaklıklar gece 5 dereceye kadar düşerken Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hafta sonuna doğru 21 derecenin görülebileceğini belirtti. Tek, kentte kar yağışı için en yakın olasılığın aralık sonunda göründüğünü, ancak bunun kesin bir tarih olmadığını vurguladı.


İstanbul’da sıcaklıklar, kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle mevsim normallerinin altına indi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, gece 5-6 dereceye kadar gerileyen sıcaklıkların yarından itibaren kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi.


Tek’in verdiği bilgiye göre kentte gündüz sıcaklıkları 8-11 derece arasında seyretti. Mevsim normallerinin yaklaşık 5-6 derece altındaki bu değerlere kuzeyden esen poyraz da eklenince üşüme hissi arttı.

Sıcaklıkların hafta sonuna doğru 21 dereceye ulaşması bekleniyor

Soğuk havanın nedenini açıklayan Tek, Avrupa üzerindeki yüksek basınç alanının doğu tarafında taşınan kutupsal havanın Karadeniz üzerinden İstanbul, Marmara ve yurdun büyük bölümüne ulaştığını belirtti. Geçen çarşambadan bu yana etkili olan sistemin ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.


Tek’in İstanbul için paylaştığı sıcaklık tahminleri şöyle:

- Yarın sıcaklığın 14 dereceye yükselmesi bekleniyor.

- Çarşamba günü sıcaklığın 15 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

- Cuma, cumartesi ve pazar günleri sıcaklığın 21 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor.

Orta Akdeniz’den yeni yağışlı sistem geliyor

Tek, İstanbul’da etkili olan yağışın bugün akşam saatlerine doğru etkisini kaybedeceğini söyledi. Ardından Orta Akdeniz kaynaklı yeni bir yağışlı sistemin kente ulaşacağını ve bu sistemle birlikte sıcaklıkların da artacağını belirtti.


Çarşamba ve perşembe günleri ise kentte kuvvetli olmayan, aralıklı yağış geçişleri bekleniyor.

Kar yağışı için aralık sonuna işaret etti

Kasım ayında sıcaklıkların artacağını belirten Tek, aralık ayının ilk haftalarında da mevsim normallerinin üzerinde değerler beklediklerini ifade etti. İstanbul’da kar yağışına ilişkin tahminini ise şu sözlerle aktardı:


“İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı aralık ayının sonunda görünüyor. Ancak bu kesin bir tarih değil.”


Tek, aralık ayında yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesinin soğuk hava girişine ve kar olasılığına işaret ettiğini söyledi. Tahminlerin ilgili tarihler yaklaştıkça netleşeceğini vurguladı.

Kışın daha ılıman ve yağışlı geçeceğini öngörüyor

Kış mevsimine ilişkin beklentilerini de paylaşan Tek, ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Sıcak günlerin sayısının fazla olmasının kar yağışı olasılığını azaltabileceğini ifade etti.


İstanbul’da zeminde tutabilecek kar yağışının birkaç kez görülebileceğini öngören Tek, zaman zaman sert soğuk hava girişleriyle kuvvetli kar yağışının da mümkün olduğunu söyledi. İstanbul ve ülke genelinde çok sert bir kış beklemediklerini, daha ılıman ve bol yağışlı bir dönem öngördüklerini kaydetti.

Üsküdar sahilinde soğuğa rağmen gezinti

Soğuk havaya rağmen Üsküdar sahilinde yürüyüş yapan ve balık tutan vatandaşlar da vardı. Adana’dan İstanbul’a 7-8 ay önce geldiğini söyleyen Tunahan Öztürk, soğuğa alışmakta zorlandığını ve kar görmeyi merak ettiğini anlattı.


İran’dan gelen misafirine İstanbul’u gezdirdiğini belirten Gönül Akkurt ise havaya uygun giyinerek gezmeye devam ettiklerini söyledi. Sahilde balık tutan Kemal Çelik de hareket ettikçe soğuğu daha az hissettiklerini ifade etti.

Başlıklar :i̇stanbulkar yağışıhava durumumeteorolojihava tahmini
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İstanbul’da kar yağışı için yeni tahmin: Uzman isim kar ve sıcaklık beklentisini açıkladı

İstanbul’da sıcaklıklar gece 5 dereceye kadar düşerken Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hafta sonuna doğru 21 derecenin görülebileceğini belirtti. Tek, kentte kar yağışı için en yakın olasılığın aralık sonunda göründüğünü, ancak bunun kesin bir tarih olmadığını vurguladı.


İstanbul’da sıcaklıklar, kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle mevsim normallerinin altına indi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, gece 5-6 dereceye kadar gerileyen sıcaklıkların yarından itibaren kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi.


Tek’in verdiği bilgiye göre kentte gündüz sıcaklıkları 8-11 derece arasında seyretti. Mevsim normallerinin yaklaşık 5-6 derece altındaki bu değerlere kuzeyden esen poyraz da eklenince üşüme hissi arttı.

Sıcaklıkların hafta sonuna doğru 21 dereceye ulaşması bekleniyor

Soğuk havanın nedenini açıklayan Tek, Avrupa üzerindeki yüksek basınç alanının doğu tarafında taşınan kutupsal havanın Karadeniz üzerinden İstanbul, Marmara ve yurdun büyük bölümüne ulaştığını belirtti. Geçen çarşambadan bu yana etkili olan sistemin ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.


Tek’in İstanbul için paylaştığı sıcaklık tahminleri şöyle:

- Yarın sıcaklığın 14 dereceye yükselmesi bekleniyor.

- Çarşamba günü sıcaklığın 15 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

- Cuma, cumartesi ve pazar günleri sıcaklığın 21 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor.

Orta Akdeniz’den yeni yağışlı sistem geliyor

Tek, İstanbul’da etkili olan yağışın bugün akşam saatlerine doğru etkisini kaybedeceğini söyledi. Ardından Orta Akdeniz kaynaklı yeni bir yağışlı sistemin kente ulaşacağını ve bu sistemle birlikte sıcaklıkların da artacağını belirtti.


Çarşamba ve perşembe günleri ise kentte kuvvetli olmayan, aralıklı yağış geçişleri bekleniyor.

Kar yağışı için aralık sonuna işaret etti

Kasım ayında sıcaklıkların artacağını belirten Tek, aralık ayının ilk haftalarında da mevsim normallerinin üzerinde değerler beklediklerini ifade etti. İstanbul’da kar yağışına ilişkin tahminini ise şu sözlerle aktardı:


“İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı aralık ayının sonunda görünüyor. Ancak bu kesin bir tarih değil.”


Tek, aralık ayında yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesinin soğuk hava girişine ve kar olasılığına işaret ettiğini söyledi. Tahminlerin ilgili tarihler yaklaştıkça netleşeceğini vurguladı.

Kışın daha ılıman ve yağışlı geçeceğini öngörüyor

Kış mevsimine ilişkin beklentilerini de paylaşan Tek, ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Sıcak günlerin sayısının fazla olmasının kar yağışı olasılığını azaltabileceğini ifade etti.


İstanbul’da zeminde tutabilecek kar yağışının birkaç kez görülebileceğini öngören Tek, zaman zaman sert soğuk hava girişleriyle kuvvetli kar yağışının da mümkün olduğunu söyledi. İstanbul ve ülke genelinde çok sert bir kış beklemediklerini, daha ılıman ve bol yağışlı bir dönem öngördüklerini kaydetti.

Üsküdar sahilinde soğuğa rağmen gezinti

Soğuk havaya rağmen Üsküdar sahilinde yürüyüş yapan ve balık tutan vatandaşlar da vardı. Adana’dan İstanbul’a 7-8 ay önce geldiğini söyleyen Tunahan Öztürk, soğuğa alışmakta zorlandığını ve kar görmeyi merak ettiğini anlattı.


İran’dan gelen misafirine İstanbul’u gezdirdiğini belirten Gönül Akkurt ise havaya uygun giyinerek gezmeye devam ettiklerini söyledi. Sahilde balık tutan Kemal Çelik de hareket ettikçe soğuğu daha az hissettiklerini ifade etti.

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