Pazartesi sabahı yola çıkacaklar dikkat: Kuvvetli sağanak için saat verildi! İçişleri Bakanlığından kritik uyarı





Meteoroloji'den yapılan son tahminler ve uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan güncel hava durumu uyarıları ve tahminleri şu şekilde;





Güney Ege ve Antalya’da Yerel Şiddetli Yağışlar Bekleniyor!





Başlama-Bitiş Zamanı





26.10.2026 05.00 - 27.10.2026 03.00





Yapılan son değerlendirmelere göre; 26.10.2026 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), öğle saatlerinden sonra Denizli’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın batısında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.





Şiddetli yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde Salı ve Çarşamba günleri de aralıklı ve yerel olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.











