Pazartesi sabahı yola çıkacaklar dikkat: Kuvvetli sağanak için saat verildi! İçişleri Bakanlığından kritik uyarı
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Aydın, İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı; Aydın’ın batısı ile Muğla’da yağışın çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İzmir’in güney ve batısı, Denizli ile Antalya’nın batısında da sağanak öngörülürken vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbirli olmaları istendi.
İçişleri Bakanlığı, 26 Ekim Pazartesi günü 5 ilde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklendiğini duyurdu. Bakanlık; sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Yağış beklenen iller ve bölgeler
Kuvvetli sağanak uyarısı, İçişleri Bakanlığı tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine dayanarak yapıldı. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Aydın, İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.,
Yağışın şiddetine ve etkili olacağı bölgelere ilişkin tahminler şöyle:
- Aydın: İl genelinde, özellikle çevre kesimlerde kuvvetli; batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.
- İzmir: Güney ve batı kesimleri başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor.
- Muğla: Çok kuvvetli ve şiddetli yağış tahmin ediliyor.
- Denizli: Öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor.
- Antalya: Batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli yağış öngörülüyor.
Sel ve ulaşım aksamasına karşı tedbir çağrısı
İçişleri Bakanlığı, yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Bakanlık, kıyı kesimlerinde hortum ihtimaline karşı da vatandaşlara tedbirli olma çağrısı yaptı.
Açıklamada, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.
Meteoroloji'den yapılan son tahminler ve uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan güncel hava durumu uyarıları ve tahminleri şu şekilde;
Güney Ege ve Antalya’da Yerel Şiddetli Yağışlar Bekleniyor!
Başlama-Bitiş Zamanı
26.10.2026 05.00 - 27.10.2026 03.00
Yapılan son değerlendirmelere göre; 26.10.2026 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), öğle saatlerinden sonra Denizli’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın batısında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Şiddetli yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde Salı ve Çarşamba günleri de aralıklı ve yerel olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.