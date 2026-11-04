İstanbul'da kar yağışı kapıda: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da yaşayanların merak ettiği kar yağışıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Prof. Dr. Orhan Şen, kentin bu yıl da kar yağışından tamamen uzak kalmayacağını belirtti.

İstanbul'da her yıl en azından kısa süreli kar yağışının görüldüğünü ifade eden Şen, bu yıl da 1-2 gün kar yağışı beklendiğini ancak bunun ocak ayında gerçekleşebileceğini söyledi.



