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İstanbul'da kar yağışı kapıda: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

İstanbul'da kar yağışı kapıda: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

14:39, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 15:14, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul'da kar yağışı kapıda: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımlarken, yurdun doğusu için kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul’da ise sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluların merak ettiği “Kar ne zaman yağacak?” sorusunu yanıtladı. Şen, İstanbul’da kar yağışı için beklenen tarihi açıkladı.

Kasım ayıyla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, gözler kışın nasıl geçeceğine ve İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceğine çevrildi.

Kasım ayıyla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, gözler kışın nasıl geçeceğine ve İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceğine çevrildi.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerin hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Doğu Anadolu'da cuma gününden itibaren kar yağışının etkili olacağını belirten Şen, İstanbul için de beklenen tarihi açıkladı.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerin hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Doğu Anadolu'da cuma gününden itibaren kar yağışının etkili olacağını belirten Şen, İstanbul için de beklenen tarihi açıkladı.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 11 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Türkiye genelinde etkisini gösteren yağışlı havaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sel ve taşkına neden olacak şiddette bir yağış beklenmediğini söyledi.


Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki günlerde belirgin şekilde düşeceğini kaydeden Şen, İstanbul'da termometrelerin 11-12 dereceye kadar gerileyeceğini bildirdi.


İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 11 DERECEYE KADAR DÜŞECEKTürkiye genelinde etkisini gösteren yağışlı havaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sel ve taşkına neden olacak şiddette bir yağış beklenmediğini söyledi. Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki günlerde belirgin şekilde düşeceğini kaydeden Şen, İstanbul'da termometrelerin 11-12 dereceye kadar gerileyeceğini bildirdi.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR: İL İL AÇIKLADI

Şen, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma gününden itibaren başlayacak yağışların özellikle Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevresinde etkili olması bekleniyor" dedi.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR: İL İL AÇIKLADIŞen, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma gününden itibaren başlayacak yağışların özellikle Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevresinde etkili olması bekleniyor" dedi.

Hafta sonu kar yağışının şiddetini artıracağını belirten Şen, bölgede yağışların 2-3 gün boyunca devam edebileceğini, Uludağ'da da kar yağışının cuma günü, hatta gece saatlerinde başlayabileceğini söyledi.

Hafta sonu kar yağışının şiddetini artıracağını belirten Şen, bölgede yağışların 2-3 gün boyunca devam edebileceğini, Uludağ'da da kar yağışının cuma günü, hatta gece saatlerinde başlayabileceğini söyledi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da yaşayanların merak ettiği kar yağışıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Prof. Dr. Orhan Şen, kentin bu yıl da kar yağışından tamamen uzak kalmayacağını belirtti.

İstanbul'da her yıl en azından kısa süreli kar yağışının görüldüğünü ifade eden Şen, bu yıl da 1-2 gün kar yağışı beklendiğini ancak bunun ocak ayında gerçekleşebileceğini söyledi.


İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?İstanbul'da yaşayanların merak ettiği kar yağışıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Prof. Dr. Orhan Şen, kentin bu yıl da kar yağışından tamamen uzak kalmayacağını belirtti.İstanbul'da her yıl en azından kısa süreli kar yağışının görüldüğünü ifade eden Şen, bu yıl da 1-2 gün kar yağışı beklendiğini ancak bunun ocak ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

TÜRKİYE'Yİ NASIL BİR KIŞ BEKLİYOR?

Bu yıl Türkiye genelinde yağış miktarının daha düşük seviyelerde kalabileceğini değerlendiren Şen, kış mevsiminin genel olarak ılıman geçeceğine işaret etti.

TÜRKİYE'Yİ NASIL BİR KIŞ BEKLİYOR?Bu yıl Türkiye genelinde yağış miktarının daha düşük seviyelerde kalabileceğini değerlendiren Şen, kış mevsiminin genel olarak ılıman geçeceğine işaret etti.
Başlıklar :kar yağışıistanbulhava durumuprof dr orhan şen
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