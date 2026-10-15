Meteoroloji 48 il için alarm verdi: Uzman isimden yeni sağanak uyarısı

"Bugün dünden daha riskli"

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Cumartesi günü için de şiddetli yağış uyarısında bulunarak,

"İstanbul, sistem enerjisini tamamladı. Karadeniz'den nemi alarak ısıyı alarak kuvvetli yağışları seyrettik. Güneye ve doğuya kaymaya başladı. Öğleden evvel Yalova ve Bursa tarafında tehlike devam ediyor.





Düzce, Sakarya, Karadeniz kıyılarına kadar yağışlar gidecek. Bugün akşama kadar devam edecek. Tehlikeli boyutta yağış var. Bursa, Yalova, düzce ve Bartın'a kadar uzanan bölgelerinde devam edecek.





Bugün dünden daha riskli. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Hafta sonuna kadar risk devam ediyor. Bugün ve yarın riskin alt geçitler de devam ediyor. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece bir yağış daha geliyor. Bu yağışta kuvvetli gözüküyor" açıklamasında bulundu.