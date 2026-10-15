Meteoroloji 48 il için alarm verdi: Uzman isimden yeni sağanak uyarısı
İstanbul’da şiddetli sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise “Bugün dünden daha riskli” diyerek cuma gecesine dikkat çekti. İşte il il güncel hava durumu.
Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli sağanak üzerine peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 42 il sarı, 6 il ise turuncu kod yayımladı. Ayrıca vatandaşların, havaya karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, Yurdumuzun genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının, Trakya’da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Ülkemizin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
"Bugün dünden daha riskli"
CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Cumartesi günü için de şiddetli yağış uyarısında bulunarak,
"İstanbul, sistem enerjisini tamamladı. Karadeniz'den nemi alarak ısıyı alarak kuvvetli yağışları seyrettik. Güneye ve doğuya kaymaya başladı. Öğleden evvel Yalova ve Bursa tarafında tehlike devam ediyor.
Düzce, Sakarya, Karadeniz kıyılarına kadar yağışlar gidecek. Bugün akşama kadar devam edecek. Tehlikeli boyutta yağış var. Bursa, Yalova, düzce ve Bartın'a kadar uzanan bölgelerinde devam edecek.
Bugün dünden daha riskli. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Hafta sonuna kadar risk devam ediyor. Bugün ve yarın riskin alt geçitler de devam ediyor. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece bir yağış daha geliyor. Bu yağışta kuvvetli gözüküyor" açıklamasında bulundu.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor 17
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 24
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24