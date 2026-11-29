İDO'DAN BURSA VE BANDIRMA HATLARINDA SEFER İPTALLERİ
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyurulara göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan şu seferler iptal edildi:
- 11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa seferi,
- 11:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi,
- 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi.
GESTAŞ DUYURDU: GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİ YAPILAMIYOR
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.
GÜNEY MARMARA ADALAR VE TEKİRDAĞ HATLARI DA DURDURULDU
Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesinde de olumsuz hava koşulları dolayısıyla tüm deniz ulaşımı seferleri iptal edildi. Marmara Adalar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, beklenen fırtına nedeniyle yarın gerçekleştirilemeyecek hatlar şöyle sıralandı:
- Güney Marmara Adalar hattındaki Erdek-Paşalimanı-Avşa-Ekinlik-Marmara seferleri,
- Bandırma-Saraylar hattındaki tüm seferler,
- Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek ve Tekirdağ-Saraylar-Erdek hatlarındaki planlı tüm seferler.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.