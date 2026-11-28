Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , gezi için gittikleri Bolu Yedigöller bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Göktaş, "Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımızca teftiş başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum." ifadesini kullandı.

Çocuklara ve personele sağ salim ulaşıldı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Göktaş, dün Bolu 'da yaşanan olayın ardından 10 çocuğa ve 3 mesai arkadaşına sağ salim kavuşmanın, sağlık durumlarının iyi olduğunu bilmenin şükrünü yaşadıklarını söyledi.

Kocaeli'den Bolu'ya günübirlik ziyarete gelen çocukların ve Bakanlık personelinin içinde bulunduğu araçla irtibat kesilmiş, bunun üzerine ivedilikle arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Göktaş, daha önceki paylaşımında "Çok şükür, 10 evladımıza ve 3 mesai arkadaşımıza sağ salim ulaştık. Birbirimize sarılıp ağladık." ifadesine yer vermişti.

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Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arama çalışmalarının en başından itibaren süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Göktaş: Şoför dışındaki 2'si kadındır

Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Gece saat 02.17'de kendilerine evlatlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın sağ salim bulunduğu bilgisini ilettik. Ancak arama çalışmaları devam ederken 10 kız evladımıza eşlik eden 3 mesai arkadaşımızın erkek olduğuna yönelik maksatlı ve çarpıtılmış haberleri üzülerek takip ediyoruz. Kız çocuklarımıza eşlik eden 3 personelimizden şoför dışındaki 2'si kadındır. Art niyetle kaleme alınan bu haberlerin her şeyden önce büyük bir badire atlatmış çocuklarımıza ve özveriyle çalışan personelimize zarar verdiğinin altını çiziyorum."

Basın mensuplarına sağduyu çağrısı

Bakan Göktaş, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Maksadımız, evlatlarımızı hayatın bütün imkanlarıyla buluşturmak, akranları gibi sosyalleşmelerini ve eşit fırsatlara erişmelerini sağlamaktır. Bunun olağan dışı bir durum gibi yansıtılması kabul edilemez. Tüm basın mensuplarını ve bu haberleri yayanları sağduyuya davet ediyorum. Evlatlarımızın yüzlerinin gösterilmemesi yönündeki çağrımıza hassasiyet gösteren basın mensuplarımıza ve seferber olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Biz evlatlarımıza sağ salim kavuşmak için tüm imkanlarımızı seferber ederken onların başına gelebilecek bir kötülükten medet umanları, çocuklarımızın yaşadığı endişeyi dahi siyasi istismar malzemesine dönüştürenleri önce Allah'a, sonra aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımızca teftiş başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

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