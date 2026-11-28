Gezi amacıyla Yedigöller bölgesine giden ve dönüş yolunda ormanlık alanda mahsur kaldıktan sonra ekiplerce kurtarılan aracın sürücüsü Nazif Ege, yaşanan süreci anlattı. İl Jandarma Komutanlığına gelen Ege, bina girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

“1 SAAT ERKEN GEÇERİM DÜŞÜNCESİYLE O YOLDAN GİTMEK İSTEDİM”

Daha önce hiç kullanmadığı bir güzergahta navigasyon yerine tabelayı takip ederek ilerlediğini belirten Nazif Ege, çamura saplanma anını şu sözlerle aktardı:

"Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım fakat çamura saplandık, durum bundan ibaret, başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmadım. Sadece Yığılca'dan Düzce'ye 1 saat erken geçerim düşüncesiyle o yoldan gitmek istedim. Navigasyondan değil, tabelayı kullandım sadece."

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“ARACI ÇALIŞTIRIP SICAK TUTARAK ÜŞÜMELERİNİ ENGELLEDİK”

Mahsur kaldıkları süre boyunca çocukların morallerini yüksek tutmaya çalıştıklarını ve üşümemeleri için önlem aldıklarını vurgulayan Ege, "Başka bir şey yok. Çocuklar arabadaydı zaten. Aracı çalıştırdım. Çocukları motive ettik. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda hepsini bir şekilde motive ederek aracı çalıştırıp, sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yok o konuda" ifadelerini kullandı.

10 ÇOCUK VE 3 PERSONEL SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla güvenli bölgeye ulaştırılan ve İl Jandarma Komutanlığına getirilen 10 çocuk ile 3 görevli, tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi. Öte yandan, kafilenin mahsur kaldığı noktada çamura saplanan minibüs de görüntülendi.