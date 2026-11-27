Nevşehir'in merkeze bağlı Çat beldesinde iki genç kız, Türk bayrağına gösterdikleri duyarlılıkla gönülleri fethetti. Nisa Nur Çeviker ve üniversiteden arkadaşı Ülkü Rüzgar, beldeyi gezmek amacıyla gittikleri Çat Vadisi'nde, şiddetli rüzgarın etkisiyle gönderdeki Türk bayrağının ipinin koptuğunu fark etti.
AY YILDIZLI BAYRAĞA SAHİP ÇIKTILAR
Bayrağın bir kısmının yere değdiğini gören iki arkadaş, hemen harekete geçti. Türk bayrağını bulunduğu yerden alarak zarar görmesini engelleyen gençler, durumu yetkililere bildirdi. İki arkadaşın duyarlılığı sayesinde ay yıldızlı bayrak yeniden göndere çekildi.
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