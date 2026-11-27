Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları sürdürdü. Bu kapsamda ekipler, Ceyhan ilçesine bağlı Doruk Mahallesi’nde cezaevi firarisi bir kişinin zeytin işçisi olarak bölgeye geldiği ve bir arazide kurulu çadırda saklandığı bilgisine ulaştı.
ÇADIRDA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ELE GEÇİRİLDİ
İstihbarat bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini gören Y.C. (45) kaçmaya çalıştı ancak saklandığı çadırdan çıkıp kaçamadan ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
YAĞMA VE FİRAR SUÇLARINDAN KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNUYORDU
Jandarmadaki işlemlerinin ardından UYAP üzerinden yapılan sorgulamada Y.C.’nin, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Adli makamlara sevk edilen Y.C., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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