CAMİ ŞADIRVANLARI BUZ TUTTU, YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ
Sabah ve gece saatlerinde etkili olan şiddetli buzlanma ve don olayları kent genelinde olumsuzluklara yol açtı. Dondurucu soğuklar nedeniyle kent merkezindeki yollar ve kaldırımlar buz pistine dönerken, cami bahçelerinde yer alan şadırvanlar dondu ve musluklarda buz sarkıtları oluştu.
METEOROLOJİ’DEN BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji uzmanları, Erzurum ve çevresinde buzlanma ile don olaylarının beklendiğini belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu. Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.
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