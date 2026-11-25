Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt tabelaları değişiyor. Motorin ve benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılacak. Beklenen indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? 25 Kasım güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan hızlı geri çekilme, yurt içi akaryakıt pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyor.
ABD ve İran arasındaki tansiyon ve Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırılar sürse de küresel petrol arzındaki artış fiyatların aşağı yönlü hareket etmesini sağladı.
PETROL ARZINDAKİ ARTIŞ FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ
Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırılarına rağmen piyasada oluşan arz fazlası, ham petrol fiyatlarını baskıladı. Küresel petrol fiyatlarındaki bu düşüş, akaryakıt ürünlerinden motorinde indirim beklentisini beraberinde getirdi.
MOTORİNİN LİTRESİNE 4,32 LİRA İNDİRİM YAPILACAK
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4,32 lira indirim uygulanacak. Benzin ve otogaz grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği bildirilmedi.
BENZİNDE 1,70 TL DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin benzin grubuna da yansıması beklenirken, benzinde ise 1,70 TL'ye kadar fiyat düşüşü öngörülüyor.
YENİ MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI
Yarından itibaren tabelalara yansıyacak 4,32 liralık indirimin ardından motorinin litre fiyatları büyükşehirlerde ve doğu illerinde şu seviyelere gerileyecek:
İstanbul: 84,58 lira
Ankara: 85,68 lira
İzmir: 85,88 lira
Doğu illeri: 87,38 lira
68,40 TL olan benzinin litre fiyatı ise 66,70 TL'ye kadar gerileyebilecek.
25 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin ve motorinde yeni indirim beklentisi sürerken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları da araştırılıyor.
Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketine ve istasyonun bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebiliyor. 25 Kasım Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şöyle:
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