Bankada parası olanlar dikkat: Devlet güvencesindeki tutar artıyor

Bankalarda birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme yolda. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesindeki mevduat ve katılım fonları için uygulanan üst limitin, Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda artırılması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da mevcut 1 milyon 200 bin liralık devlet garantisinin 1 milyon 550 bin lira seviyesine kadar çıkabileceği öngörülürken, aynı veya farklı bankalarda hesabı olan mudilerin dikkat etmesi gereken hesaplama kuralları da yeniden gündeme geldi.