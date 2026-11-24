Küresel enerji piyasalarında aşağı yönlü ivme hızlanırken, Brent petrolün varil fiyatı 24 Kasım işlemlerinde 86,25 dolara kadar çekilerek 27 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Kasım ayındaki toplam değer kaybı yüzde 23,5'i aşan ve Mart 2020'deki COVID-19 salgınından bu yana en sert aylık düşüşüne ilerleyen petroldeki bu tablo, yurt içinde akaryakıt tabelalarına da olumlu yansıdı. Kasım ayında benzinde yüzde 15'lik ucuzlama yaşanırken, küresel piyasalardaki sert geri çekilmenin kalıcı olması hâlinde pompa fiyatlarında yeni indirim beklentisi gündeme geldi.
Günün erken saatlerinde günlük kaybı yüzde 2,5'in üzerine çıkan Brent petrol, TSİ 06.20 itibarıyla 86,55 dolar bandında işlem gördü. Fiyatlardaki bu sert geri çekilmede küresel arz fazlası öngörüleri, Orta Doğu'dan sevkiyatın toparlanması, diplomatik temaslar ve güçlenen dolar belirleyici oldu.
Küresel piyasada arz fazlası beklentisi
Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin sürmesine karşın, özellikle son 1-2 haftada bölgeden petrol çıkışının yeniden ivmelenmesi arz kesintisi endişelerini hafifletti. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verileri de piyasadaki bu rahatlamayı destekliyor:
• Ekim ayında küresel petrol arzı günlük 2,3 milyon varil artarak 105,4 milyon varile yükseldi.
• IEA, piyasanın 2026'nın son çeyreğinde yeniden arz fazlasına geçmesini, 2027 yılında ise bu fazlanın daha da genişlemesini öngörüyor.
Orta Doğu'da üretim zirvede alternatif rotalar devrede
Bölgedeki ham petrol ihracatının toparlanması fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Orta Doğu ülkelerinin petrol üretimi ekim ayında günlük 23,1 milyon varile ulaşarak çatışmaların başlamasından bu yana en yüksek düzeyine çıktı.
Hürmüz Boğazı'nda ise tam normalleşme henüz sağlanabilmiş değil. Kasım ayında ticari geçişler savaş öncesi rakamların gerisinde kalırken, 20 Kasım haftasına ait veriler boğazdaki gemi trafiğinin savaş öncesi döneme göre yaklaşık yüzde 40 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin alternatif boru hatlarını ve sevkiyat güzergâhlarını daha etkin kullanması, kısıtlamalara rağmen ihracatın kesintisiz sürmesini sağlayarak fiyatlardaki risk primini düşürüyor.
Öte yandan, Yemen'deki Husilerin kasım ayında Suudi Arabistan'daki bazı enerji altyapılarını hedef alan saldırıları da piyasalarda korkulan geniş çaplı üretim veya ihracat kesintisine yol açmadı.
Washington-tahran hattında diplomasi rüzgârı
Jeopolitik risk algısını zayıflatan bir diğer önemli gelişme ise ABD-İran ekseninden geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni ve kapsamlı saldırılar konusunda aceleci davranmayacağını ve konunun 1 Ocak sonrasında yeniden değerlendirilebileceğini açıklaması, yıl sonuna kadar yeni bir askerî operasyon ihtimalini öteledi.
Katar başta olmak üzere arabulucu ülkeler üzerinden yürütülen görüşmelerden henüz somut bir anlaşma çıkmasa da diplomasi kanalının açık tutulması petrol fiyatlarındaki yükseliş beklentilerini frenliyor.
FED beklentisi ve güçlü dolar etkisi
Para politikası cephesindeki gelişmeler de emtia fiyatları üzerinde baskıya neden oluyor. ABD Merkez Bankasının (FED) 9 Aralık'taki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönündeki piyasa beklentisi, dolar endeksini 104,3 seviyesine taşıyarak son 20 ayın zirvesine çıkardı. Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından petrolü daha maliyetli hâle getirerek küresel talebi sınırlayıcı bir rol oynuyor.
Pompa fiyatlarında yeni indirim beklentisi
Küresel petrol piyasasındaki sert düşüş, Türkiye'de akaryakıt tabelalarına da olumlu yansıdı. İstanbul'un Avrupa yakasında kasım ayı boyunca:
• Benzinin litre fiyatı yüzde 15 ucuzlayarak 68,30 TL'ye,
• Motorinin litre fiyatı ise yüzde 11,6 gerileyerek 88,75 TL'ye indi.
Sektör temsilcileri, uluslararası piyasalardaki düşüş eğiliminin kalıcı olması durumunda yurt içi pompa fiyatlarında yeni indirimlerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.
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