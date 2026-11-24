Orta Doğu'da üretim zirvede alternatif rotalar devrede

Bölgedeki ham petrol ihracatının toparlanması fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Orta Doğu ülkelerinin petrol üretimi ekim ayında günlük 23,1 milyon varile ulaşarak çatışmaların başlamasından bu yana en yüksek düzeyine çıktı.





Hürmüz Boğazı'nda ise tam normalleşme henüz sağlanabilmiş değil. Kasım ayında ticari geçişler savaş öncesi rakamların gerisinde kalırken, 20 Kasım haftasına ait veriler boğazdaki gemi trafiğinin savaş öncesi döneme göre yaklaşık yüzde 40 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin alternatif boru hatlarını ve sevkiyat güzergâhlarını daha etkin kullanması, kısıtlamalara rağmen ihracatın kesintisiz sürmesini sağlayarak fiyatlardaki risk primini düşürüyor.

Öte yandan, Yemen'deki Husilerin kasım ayında Suudi Arabistan'daki bazı enerji altyapılarını hedef alan saldırıları da piyasalarda korkulan geniş çaplı üretim veya ihracat kesintisine yol açmadı.



