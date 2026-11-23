Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında kablo ile deniz altı elektrik bağlantısı sağlanması hedeflenen Great Sea Interconnector (GSI) projesinde mali anlaşmazlığın gündeme geldiği ileri sürüldü.
Yunanistan'ın To Vima gazetesi, GSI projesinde deniz araştırmalarının yeniden başlamasına rağmen GKRY'nin projenin maliyetine ve ekonomik sürdürülebilirliğine ilişkin çekincelerinin sürdüğünü savundu.
Maliyet yaklaşık 2,5 milyar avroya ulaşabilir
Başlangıçta 1,9 milyar avro olarak hesaplanan projenin toplam maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar avroya ulaşabileceği haberde kaydedildi.
Haberde, GKRY'nin taahhüt ettiği 25 milyon avroluk ilk ödemenin Maliye Bakanlığının onay sürecinde olduğu hatırlatıldı.
Rum Yönetimi'nin proje maliyetinde kendi payına düşen miktara ilişkin çekinceleri bulunduğu ve bunun taraflar arasında mali bir anlaşmazlığı gündeme getirdiği vurgulandı.
GKRY, 2025-2029 yıllarında proje için toplam 125 milyon avro katkı vereceğini taahhüt etmişti.
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