AB Komisyonu, çevrim içi eğitim platformu EU Academy'nin dış kullanıcılarına ait kişisel verilerin, geçen hafta kamuoyuna duyurulan siber saldırıda sızdığını bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında EU Academy'nin AB Komisyonuna yönelik siber saldırıdan etkilendiğini söyledi. Sızan veriler arasında kullanıcıların isimleri ile e-posta adresleri yer alıyor.

Sızıntının kapsamı inceleniyor

Regnier, sızıntının kapsamına ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti. Bu aşamada kullanıcılara tek tek bildirim gönderilmediğini, tedbir ve şeffaflık amacıyla platformun internet sitesinde tüm kullanıcılara yönelik bir duyuru yayımlandığını ifade etti.

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Komisyon personelinin de bu konuda bilgilendirildiğini anlatan Regnier, "Bu kesinlikle bir siber saldırı. Yapay zeka destekli bir araç kullanılarak komisyonu hedef alan bir siber saldırı kampanyasından söz ediyoruz. Saldırının arkasında kimin olduğunu belirleyebilmek için soruşturmanın tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla şu aşamada saldırıyı herhangi bir kişi veya gruba atfetmiyoruz." diye konuştu.

Saldırı kimseye atfedilmiyor

AB kurumları dışındaki kullanıcılar, EU Academy aracılığıyla birliğin politikaları hakkında bilgi edinebiliyor ve çevrim içi eğitimlere katılabiliyor.

Siber saldırıyı 22 Ekim'de tespit eden AB Komisyonu, 19 Kasım'da kamuoyuna doğrulamıştı.

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