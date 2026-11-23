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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Liege bölgesinde savunma sanayisiyle bağlantılı şirketleri hedef alan kundaklama eylemlerinin ve bir savunma uzmanına düzenlenen saldırının arkasında aşırı sol grupların bulunduğunu öne sürdü.

Olayların mağdurlarının Belçika Savunma Bakanlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Francken, Liege bölgesinde 3 kundaklama eylemi gerçekleştirildiğini ve bir savunma uzmanına yönelik saldırı düzenlendiğini ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada belirtti.

Francken'den Saint-Gilles'e yönelik iddialar

Francken, saldırıları üstlenen aşırı sol çevrelerin internet sitelerinde bir açıklama yayımladığını kaydetti; bu çevrelerin Brüksel'in Saint-Gilles bölgesinde faaliyet gösterdiğini ileri sürdü.

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Geçmişte terör suçlarından mahkum edilen Bertrand Sassoye'nin Secours Rouge adlı yapıyla bağlantılı olarak burada faaliyet yürüttüğünü belirten Francken, Saint-Gilles'in Belçika'daki aşırı sol hareketler için önemli bir merkez haline geldiğini savundu.

Tehdit Analizi Koordinasyon Organı (OCAM) tarafından takip edilen yaklaşık 50 aşırı sol görüşlü kişinin neredeyse tamamının bu belediyede yaşadığını iddia eden Francken, Saint-Gilles Belediye Başkanı Jean Spinette'yi söz konusu çevrelerin faaliyetlerine göz yummakla suçladı.

Saldırıların münferit olmadığı savunuldu

Francken, kendisini savaş karşıtı ve toplumun militarizasyonuna karşı olarak tanımlayan "International Fire Faction Against War" grubunun şirketleri hedef alan eylemlerini sürdürdüğünü aktardı; savunma sanayisine yönelik saldırıların münferit olaylar olmadığını savundu.

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Belçika İşçi Partisi (PTB/PVDA) ile aşırı sol gruplar arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması gerektiğini savunan Francken, son aylarda savunma sanayisiyle bağlantılı şirketlere yönelik diğer eylemlere de dikkat çekti.

Francken, aşırı sol hareketlerin siyasi ve toplumsal etkisinin arttığını ileri sürerken iklim aktivistleri Anuna De Wever ve Greta Thunberg'i de hedef aldı.

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