Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Sloviansk kenti, Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında KAB-500 tipi güdümlü bombayla hedef alındı.
Saldırıda çok sayıda bina zarar gördü, bölge sakinleri ise hasar gören evlerinde incelemelerde bulundu.
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Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Sloviansk kenti, Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında KAB-500 tipi güdümlü bombayla hedef alındı.
Saldırıda çok sayıda bina zarar gördü, bölge sakinleri ise hasar gören evlerinde incelemelerde bulundu.
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