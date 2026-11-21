İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Avrupa Birliği'nden (AB) İngiltere'ye gelen üniversite öğrencilerinin İngiliz öğrencilerle aynı eğitim ücretini ödemesine ilişkin düzenleme 6 ay içinde yetişmese dahi dün AB ile yapılan anlaşmaların yürürlüğe gireceğini açıkladı.

BBC'ye özel açıklamalarda bulunan Miliband, dün gerçekleştirilen İngiltere-AB Zirvesi'ni değerlendirirken Brexit'ten bu yana dünyanın çok fazla değiştiğini söyledi.

Dünya 2016'dan bu yana çok değişti

Miliband, Brexit'e karşı çıktığını ancak 2016'daki referandum sonuçlarına saygı duyduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Dünya 2016'dan bu yana çok değişirken biz olduğumuz yerde duramayız. Bir dışişleri bakanı olarak beni her gün meşgul eden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan Avrupa kıtasında bir savaş var. Dünyanın AB, ABD ve Çin bloklarına ayrıldığı bir dönemden geçiyoruz."

Reklam Reklam

Miliband: Tüm seçenekler masada

İngiltere'nin savunduğu değerlerin daha önce olmadığı kadar saldırı altında olduğuna işaret eden Miliband, ülkenin yeniden AB'ye dönüşüne ilişkin "Tüm seçenekleri masaya yatırmalıyız. Bu tartışmaya açık fikirlilikle giriyoruz. İnsanların önüne bu durumun maliyetlerini ve avantajlarını koymalıyız. Burada hem kar hem zarar var. Tüm seçenekler masada." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın da değiştiğini, bunun İngiltere için ne anlama geldiğini değerlendirmek zorunda olduklarını dile getiren Miliband, şöyle devam etti: "Ancak bu parlamento döneminde değil. Parlamento'nun kırmızı çizgilerine saygı duyuyoruz. Burada patron İngiliz halkıdır, bu yüzden onların ne düşündüğünü görmek için etkileşime geçiyoruz."

Miliband, İngiltere'nin büyük değişimlere ihtiyaç duyduğunu ve bunların gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek insanların AB ile ilgili fikirlerinin de değiştiğini söyledi.

Reklam Reklam

Eğitim ücretleri 6 ay içinde düzenlenmese de anlaşmalar geçerli

Miliband, AB vatandaşlarının İngiliz üniversitelerinde yerli öğrencilerle aynı ücrete tabi tutulmasına ilişkin, dünkü anlaşmanın iptaline yol açma potansiyeli bulunan tartışmalara da değindi.

AB'den gelenlerin bugünkü üniversite ücretlerinin yaklaşık 4 katı daha az eğitim ücreti ödemesini sağlayacak düzenlemenin 6 ay içinde yapılması için çalışmalar yürütüldüğünü Miliband kaydetti.

Miliband, düzenleme 6 ay içinde yetişmese de dünkü anlaşmaların yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Tüm anlaşmaların birbirinden bağımsız olduğuna dikkati çeken Miliband, "Bu uygulamaların ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin tarihler 2028'de belirlenecek. Parlamento'ya bununla ilgili bir yasa tasarısı sunuyoruz." görüşünü paylaştı.

Reklam Reklam

Ücretler Brexit'in ardından yükseltilmişti

AB vatandaşı öğrencilerin yüksek eğitim ücreti, İngiltere'de Brexit'in ardından yabancı öğrencilerle aynı seviyeye yükseltilmişti.

Londra, dünkü İngiltere-AB Zirvesi'nden önce Brüksel'e, ücretlerde büyük bir indirim yapma ya da yerli öğrenci seviyesine çekme yönünde hazırladığı bir taslak iletmişti.

AB, bu ücretin İngiliz öğrenciler için belirlenen seviyeye düşürülmesini talep etmişti.

Dünkü zirve öncesinde de bu konuda yaşanan pürüz nedeniyle İngiltere ile AB arasında bir anlaşmaya imza atılmayacağı haberlere yansımıştı.

Reklam Reklam

Dünya

Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama: Duman bin 200 metreye ulaştı

Dünya

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde kar yağışı: Yaklaşık 1400 kişi mahsur kaldı

Dünya

Hayye İsrail'in Büyük İsrail hedefini uygulamaya geçirdiğini savundu