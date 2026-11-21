Japonya'nın güneyindeki Kagoshima eyaletinde bulunan Sakurajima Yanardağı'nda yerel saatle 14.35'te patlama meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) yayımladığı rapora göre patlama, yanardağın Minamidake zirve kraterinde gerçekleşti.
Duman bin 200 metreye ulaştı
Kraterden bin 200 metre yüksekliğe ulaşan duman, patlamanın ardından oluştu.
Patlama sırasında büyük volkanik kaya parçalarının gözlemlenmediği aktarıldı.
Sakurajima Yanardağı'nda bu yıl kaydedilen patlama sayısının 35'e ulaştığı da aktarıldı.
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