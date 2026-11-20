Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Duşanbe'de bir araya gelerek ikili ilişkileri ve güncel bölgesel meseleleri görüştü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel meseleleri de ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden Putin, başkent Duşanbe'de Rahman ile bir araya geldi.

Rusya ile Tacikistan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerine dair konular ile güncel uluslararası ve bölgesel meseleler görüşmede istişare edildi.

Rahman, Rusya'nın güvenilir müttefik olduğunu belirtti

Rahman, görüşmenin başında yaptığı konuşmada Rusya'nın stratejik ve güvenilir müttefik olduğunu belirtti.

Rusya ile ilişkilerin geliştiğini dile getiren Rahman, şöyle devam etti: "Rusya, Tacikistan'ın başlıca ticari ve ekonomik ortağı konumunda bulunuyor. Kültürel ve insani alanların yanı sıra güvenlik alanındaki işbirliği de istikrarlı şekilde gelişiyor."

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Putin, APEC sonuçları ve ticaret hacmi hakkında konuştu

Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin sonuçları hakkında Rahman'a bilgi vereceğini kaydederek, "Bu, Tacikistan'a yakın bir bölge, bir nevi komşunuz." dedi.

Rahman ile ikili ilişkileri ele almayı planladığını söyleyen Putin, "Ayrıca bölgesel güvenlikle ilgili konuları ve 201. askeri üssümüzün faaliyetlerini istişare etme imkanı olacak." ifadelerini kullandı.

Tacikistan ile ilişkilere de değinen Putin, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 25 arttı. Bu yılın ilk 9 ayında ise yüzde 19 artış kaydedildi. Bu oldukça iyi bir ivme." diye konuştu.

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