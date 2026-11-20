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Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine hükmettiği karardan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Koumjian, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında UAD'nin Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçu işlediğine ilişkin kararını değerlendirdi.

Bir milyondan fazla Arakanlı Müslüman çadırlarda yaşıyor

Koumjian, "Dün açıklanan kararı duymaktan büyük memnuniyet duyduk." diyen Koumjian, UAD'nin sundukları kanıtların önemine ve kullandıkları yöntemlerin güvenilirliğine özellikle dikkat çektiğini söyledi.

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Koumjian, "Dün verilen bu karar, başta Myanmar halkı ve özellikle de on yıllardır inanılmaz bir ayrımcılığa maruz kalan Arakanlı Müslümanlar olmak üzere herkes için büyük önem taşıyor. Kararın odak noktasını oluşturan 2017 yılındaki 'temizlik' operasyonlarından 9 yıl sonra bugün, bir milyondan fazla Arakanlı Müslüman hala çadırlarda yaşıyor." dedi.

Koumjian, bu insanların çalışma imkanlarından neredeyse tamamen mahrum kaldığını ve çocuklarının eğitim alamadığını vurguladı.

Dün alınan kararın büyük önem taşıdığına ve UAD'nin soykırım konusunda oldukça yüksek olan kendi ispat standardını uyguladığına da değindi.

Mahkeme ek yargılama aşaması öngördü

Koumjian, "Kararda özellikle dikkat çekici ve önemli bulduğum, açıkçası beklemediğim bir diğer husus ise mahkemenin mağdurlara yönelik tazminat konusunu ele almak üzere ek bir yargılama aşaması öngörmesi ve Myanmar'a, tazminatlarla ilgili mahkeme emirlerine uyum sağlama yönündeki çabaları hakkında rapor sunması için iki yıllık bir süre tanımasıdır." ifadelerini kullandı.

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Koumjian, Myanmar'ın da her ülke gibi uluslararası alanda tanınmak istediğini, ticari ilişkiler kurma arayışında bulunduğunu, silah ve diğer malzemelerin ithalatını yaptığını kaydetti; uluslararası toplumun elinde bu tür çeşitli baskı araçları olduğunun altını çizdi.

UAD, Myanmar'ın soykırım suçu işlediğine hükmetti

Gambiya'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle Myanmar aleyhine açtığı davada UAD, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçu işlediğine hükmetti.

Myanmar ordusunun 2016-2017 yıllarında Arakanlı Müslümanlara yönelik "operasyonları" kararda değerlendirildi.

Nihai nitelikteki UAD kararına karşı temyiz yoluna başvurulamıyor.

Gambiya davayı 11 Kasım 2019'da açmıştı

Myanmar ordusu, Arakan eyaletinin kuzeyinde Ağustos 2017'de "temizleme operasyonları" başlatmıştı.

Yüz binlerce Arakanlı Müslüman, katliamların, tecavüzlerin ve köy yakmaların yaşandığı bu saldırılar sonrasında Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

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Gambiya ise bunun üzerine UAD'de Myanmar aleyhine soykırım davasını 11 Kasım 2019'da açmıştı.

BM'nin yargı organı olan Lahey'deki UAD, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım işlediğine hükmederek tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu tuttu.

Güney Afrika'nın, Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine açtığı dava için de UAD'nin Myanmar kararının emsal oluşturması bekleniyor.

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