İstanbul Sirkeci semaları, onlarca kuşun oluşturduğu eşsiz manzaraya sahne oldu.
Gökyüzünde toplu halde hareket eden kuşlar, sürekli değişen şekiller oluşturarak izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yeni Camii semalarında kuşların zaman zaman küçük gruplara ayrıldığı, ardından tek bir sürü halinde yeniden birleştiği görüldü.
‘KANATLARINI AÇARAK UÇAN KUŞLARIN ALLAH'I TESBİH ETTİĞİNİ GÖRMEZ MİSİN?’
Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı, kuşların gökyüzündeki uyumuna dikkat çekerek paylaşımına Kur'an-ı Kerim'den Nur Suresi'nin 41. ayetini ekledi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
SANKİ TEK BİR İŞARETLE HAREKET EDİYORLAR
Gökyüzünde aynı anda yön değiştiren yüzlerce kuşun birbirleriyle uyumlu hareketleri dikkat çekti. Birbirinden bağımsız gibi görünen kuşlar, sürü hâlinde ilerlerken dalgalanan ve sürekli şekil değiştiren görüntüler oluşturdu. Sanki görünmez bir işaretle yönlendiriliyormuş izlenimi veren bu hareketler, doğadaki toplu yaşamın en etkileyici örneklerinden birini ortaya koydu.
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