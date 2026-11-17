Niğde'de son günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Aladağlar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Türkiye'nin önde gelen dağcılık ve doğa sporları merkezleri arasında yer alan bölge, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
ALADAĞLAR'IN ZİRVELERİNDE KIŞ GÜZELLİĞİ
Binlerce metre yükseklikteki sarp kayalıklar ve dağların zirve noktaları, kar yağışıyla birlikte kış manzarasına büründü. Bölgenin yüksek kesimlerinde oluşan beyaz örtü, dağların etkileyici görüntüsünü gözler önüne serdi.
KARLA KAPLANAN ZİRVELER DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Kar yağışının ardından Aladağlar'da ortaya çıkan manzaralar dronla havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde karla kaplanan zirveler ve sarp kayalıkların oluşturduğu doğal güzellik dikkat çekti.
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