5 dakikada şarj olan bin 630 km menzilli yeni SUV'un fiyatı sızdırıldı: Bu özellikler başka hiçbir araçta yok!

Aracı hurdaya döndü, hava yastıkları açılmadı: Şirketin savunması gündem oldu, 'Aracımız akıllı'
Bursa'da Cihat Çiftçi (28), geçen yıl satın aldığı sıfır kilometre elektrikli aracıyla kaza geçirdi. Aracının hava yastıkları açılmadığından firmanın müşteri hizmetlerini arayan Çiftçi, yetkililerin, 'kaza şiddetli olmadığı için hava yastıklarının devreye girmediği'ni söylemesi üzerine, firmaya dava açtı. Cihat Çiftçi, "Müşteri hizmetlerine anlattığımda aldığım yanıt, ‘Aracımız akıllı. Yaşanan olayda, sürücü ve yolcunun korunmaya ihtiyacı olmadığı için hava yastığı açılmadı’ oldu" dedi. Çiftçi, avukatı aracılığıyla firmaya 1 milyon lira manevi tazminat açtı.
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