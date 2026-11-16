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5 dakikada şarj olan bin 630 km menzilli yeni SUV'un fiyatı sızdırıldı: Bu özellikler başka hiçbir araçta yok!

09:49, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Otomotiv dünyasında elektrikli ve hibrit araç yarışına dengeleri değiştirecek bir model daha katılıyor. BYD'nin iddialı markası Fang Cheng Bao, tam boyutlu ve 6 koltuklu yeni şarj edilebilir hibrit SUV modeli Ti 9 ile ailelerin ve uzun yol tutkunlarının beklentilerini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. 5 dakikada hızlı şarj özelliği, 1.630 kilometreye varan menzili ve yenilikçi teknolojisiyle dikkat çeken bu araç, pazarın yeni favorisi olmak için gün sayıyor.

2026 Guangzhou Otomobil Fuarı öncesinde, 19 Kasım’da Çin’de resmi lansmanı yapılacak olan Ti 9, şimdiden 12 şehirdeki 21 bayide görücüye çıktı. Markanın Genel Müdürü Xiong Tianbo'nun yaptığı açıklamaya göre, 20 yeni şehre daha sevkiyatlar tüm hızıyla sürüyor.

Ön kayıtları 29 Eylül’de, genel rezervasyonları ise 9 Kasım’da başlayan model, BYD için aynı zamanda tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor. Xi’an üretim hattından çıkan Ti 9, markanın ürettiği 19 milyonuncu "yeni enerji aracı" olarak kayıtlara geçti.

Yenilikçi DMS platformu ve yekpare gövde

Ti 9, Fang Cheng Bao ailesinde BYD'nin yekpare gövde yapısına sahip DMS hibrit platformunu kullanan ilk model olma unvanını taşıyor. Bu yapı; uluslararası pazarda Denza B5 ve B8 olarak bilinen, arazi odaklı Bao 5 ve Bao 8 modellerinde kullanılan şasi üzeri gövde (DMO) mimarisinden ayrılarak araca çok daha farklı bir sürüş dinamiği kazandırıyor.

Ti 9'un dikkat çeken boyut ve taşıma kapasiteleri:


Boyutlar: 5.270 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.850 mm yükseklik (tavan raylarıyla 1.880 mm).


Dingil Mesafesi: İçi hacmi ferahlatan 3.130 mm'lik geniş aralık.


Pratik Bagaj Tasarımı: İkiye ayrılan elektrikli bagaj kapağının alt kısmı 300 kilogram taşıma kapasitesine sahip ve 490 mm derinliğinde oturma alanı sunuyor.


Çekme Kapasitesi: Opsiyonel geri çekilebilir kanca ile 2.000 kilograma kadar römork çekebilme imkanı.


İç Hacim: 2+2+2 şeklinde 6 koltuklu dizilim. Tüm koltuklar kullanımdayken 655 litre, üçüncü sıra yatırıldığında ise 1.245 litrelik devasa bir bagaj hacmi. Ayrıca zemin altında 60 litrelik gizli bir saklama alanı da bulunuyor.

400 kW çift motor ile üstün performans

Sistem gücünü BYD'nin altıncı nesil DM-i teknolojisinden alan şarj edilebilir hibrit sistem, performans verileriyle de göz dolduruyor. Dört tekerlekten çekişli sistemin özellikleri şu şekilde:


Benzinli Motor: 115 kW (154 hp) güç üreten 1.5 litrelik turboşarjlı ünite.


Elektrik Motorları: Ön ve arkada konumlandırılmış, her biri 200 kW (268 hp) gücünde kalıcı mıknatıslı senkron motorlar.


Toplam Güç: Sistemin sunduğu toplam elektrik gücü tam 400 kW (536 hp).

Devasa menzil, inanılmaz şarj hızı

Aracın kalbinde 66,48 kWh kapasiteli ikinci nesil lityum demir fosfat (LFP) Blade Batarya yatıyor.


Sadece elektrik motoru kullanıldığında WLTC standartlarına göre 310 km menzil sunuluyor. Tam dolu batarya ve yakıt deposuyla kombine menzil, CLTC standartlarında 1.630 km, WLTP standartlarında ise 1.385 km'ye ulaşıyor.


Batarya minimum seviyedeyken yakıt tüketimi WLTC koşullarında 6,4 L/100 km olarak oldukça ekonomik bir seviyede kalıyor.

5 dakikada şarj

BYD’nin devrim niteliğindeki Flash Charging (Hızlı Şarj) sistemi ise aracın en çok konuşulacak özelliği. İddialara göre pil, yüzde 10'dan yüzde 70 seviyesine sadece 5 dakikada, yüzde 97'ye ise 9 dakikada şarj olabiliyor. -30 derecelik zorlu kış koşullarında bile yüzde 20'den yüzde 97'ye ulaşmak yalnızca 12 dakika sürüyor.

Beklenen satış fiyatı ne kadar?

Resmi fiyat lansmanla birlikte netleşecek olsa da bayi kanallarından gelen sızıntılar, tüketicileri nasıl bir etiketin beklediğine dair ipuçları veriyor. Beklenen fiyat aralığı 48 bin 400 ile 55 bin 300 dolar arasında şekillenirken, BYD’nin Ti 9 modelini üst sınır olan yaklaşık 55 bin 300 dolar (güncel kurla ortalama 2,8 milyon lira) bandında konumlandırması öngörülüyor.

Başlıklar :bydfang cheng baoşarj edilebilir hibrit suvhibrit suvelektrikli araçhibrit araçhızlı şarjuzun menzilli araçlarotomotiv dünyası
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5 dakikada şarj olan bin 630 km menzilli yeni SUV'un fiyatı sızdırıldı: Bu özellikler başka hiçbir araçta yok!

2026 Guangzhou Otomobil Fuarı öncesinde, 19 Kasım’da Çin’de resmi lansmanı yapılacak olan Ti 9, şimdiden 12 şehirdeki 21 bayide görücüye çıktı. Markanın Genel Müdürü Xiong Tianbo'nun yaptığı açıklamaya göre, 20 yeni şehre daha sevkiyatlar tüm hızıyla sürüyor.

Ön kayıtları 29 Eylül’de, genel rezervasyonları ise 9 Kasım’da başlayan model, BYD için aynı zamanda tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor. Xi’an üretim hattından çıkan Ti 9, markanın ürettiği 19 milyonuncu "yeni enerji aracı" olarak kayıtlara geçti.

Yenilikçi DMS platformu ve yekpare gövde

Ti 9, Fang Cheng Bao ailesinde BYD'nin yekpare gövde yapısına sahip DMS hibrit platformunu kullanan ilk model olma unvanını taşıyor. Bu yapı; uluslararası pazarda Denza B5 ve B8 olarak bilinen, arazi odaklı Bao 5 ve Bao 8 modellerinde kullanılan şasi üzeri gövde (DMO) mimarisinden ayrılarak araca çok daha farklı bir sürüş dinamiği kazandırıyor.

Ti 9'un dikkat çeken boyut ve taşıma kapasiteleri:


Boyutlar: 5.270 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.850 mm yükseklik (tavan raylarıyla 1.880 mm).


Dingil Mesafesi: İçi hacmi ferahlatan 3.130 mm'lik geniş aralık.


Pratik Bagaj Tasarımı: İkiye ayrılan elektrikli bagaj kapağının alt kısmı 300 kilogram taşıma kapasitesine sahip ve 490 mm derinliğinde oturma alanı sunuyor.


Çekme Kapasitesi: Opsiyonel geri çekilebilir kanca ile 2.000 kilograma kadar römork çekebilme imkanı.


İç Hacim: 2+2+2 şeklinde 6 koltuklu dizilim. Tüm koltuklar kullanımdayken 655 litre, üçüncü sıra yatırıldığında ise 1.245 litrelik devasa bir bagaj hacmi. Ayrıca zemin altında 60 litrelik gizli bir saklama alanı da bulunuyor.

400 kW çift motor ile üstün performans

Sistem gücünü BYD'nin altıncı nesil DM-i teknolojisinden alan şarj edilebilir hibrit sistem, performans verileriyle de göz dolduruyor. Dört tekerlekten çekişli sistemin özellikleri şu şekilde:


Benzinli Motor: 115 kW (154 hp) güç üreten 1.5 litrelik turboşarjlı ünite.


Elektrik Motorları: Ön ve arkada konumlandırılmış, her biri 200 kW (268 hp) gücünde kalıcı mıknatıslı senkron motorlar.


Toplam Güç: Sistemin sunduğu toplam elektrik gücü tam 400 kW (536 hp).

Devasa menzil, inanılmaz şarj hızı

Aracın kalbinde 66,48 kWh kapasiteli ikinci nesil lityum demir fosfat (LFP) Blade Batarya yatıyor.


Sadece elektrik motoru kullanıldığında WLTC standartlarına göre 310 km menzil sunuluyor. Tam dolu batarya ve yakıt deposuyla kombine menzil, CLTC standartlarında 1.630 km, WLTP standartlarında ise 1.385 km'ye ulaşıyor.


Batarya minimum seviyedeyken yakıt tüketimi WLTC koşullarında 6,4 L/100 km olarak oldukça ekonomik bir seviyede kalıyor.

5 dakikada şarj

BYD’nin devrim niteliğindeki Flash Charging (Hızlı Şarj) sistemi ise aracın en çok konuşulacak özelliği. İddialara göre pil, yüzde 10'dan yüzde 70 seviyesine sadece 5 dakikada, yüzde 97'ye ise 9 dakikada şarj olabiliyor. -30 derecelik zorlu kış koşullarında bile yüzde 20'den yüzde 97'ye ulaşmak yalnızca 12 dakika sürüyor.

Beklenen satış fiyatı ne kadar?

Resmi fiyat lansmanla birlikte netleşecek olsa da bayi kanallarından gelen sızıntılar, tüketicileri nasıl bir etiketin beklediğine dair ipuçları veriyor. Beklenen fiyat aralığı 48 bin 400 ile 55 bin 300 dolar arasında şekillenirken, BYD’nin Ti 9 modelini üst sınır olan yaklaşık 55 bin 300 dolar (güncel kurla ortalama 2,8 milyon lira) bandında konumlandırması öngörülüyor.

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