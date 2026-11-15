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Doğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: Kombileri açmadan önce il il yeni limitlere dikkat

12:25, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 12:51, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ve ekim ayı faturalarındaki yüksek tüketim verileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı harekete geçirdi. 4 Nisan 2026 itibarıyla devreye alınan doğal gazda kademeli tarife sisteminde, kasım ve aralık ayı limitleri yukarı yönlü güncellendi. BOTAŞ tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte devlet desteğinden yararlanan abone sayısı 20 milyona ulaşırken, İstanbullu bir vatandaşın 100 metreküplük kullanımda faturasına yansıyacak indirim tutarı 900 TL'yi bulacak.

Bu kış ilk kez uygulanan doğal gazda kademe sistemi, önceki yılların hava durumu ortalamaları ve tüketim miktarları baz alınarak hazırlanmıştı. Ancak havaların beklenenden daha soğuk geçmesi ve ekim ayı faturalarında kademeye (Kademe-2) takılan konut sayısının öngörülerin üzerine çıkması yetkilileri harekete geçirdi. Faturaların aniden ikiye katlanmasının kış aylarında kaotik bir duruma yol açabileceği tespiti üzerine BOTAŞ, kasım ve aralık aylarını kapsayan kademe limitlerini artırdı.

Beklentiyi aşan tüketim limitleri değiştirdi

Bu kritik hamle ile Türkiye genelindeki 21,8 milyon doğal gaz abonesinden desteklenenlerin sayısı 19 milyondan 20 milyona yükseltildi. Desteklemesiz yüksek fiyatın geçerli olduğu grupta kalan abone sayısı ise 1,8 milyon ile sınırlandırılmış oldu.

100 metreküplük tüketimde 900 TL'lik avantaj

Yeni düzenlemeyle birlikte yüksek tüketimli Kademe-2'ye geçiş zorlaştırılarak vatandaşın bütçesi korunmuş oldu. Fiyatlandırma tablosundaki güncel durum ise şu şekilde şekillendi:

• Kademe-1 (Destekli Tarife): Doğal gazın ham metreküp fiyatı 10,62 TL. ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklendiğinde faturalara yansıyacak net rakam 17,88 TL.

• Kademe-2 (Desteklemesiz Tarife): Kademeye takılanlar için ham metreküp fiyatı 18 TL. Vergiler ve SKB dahil edildiğinde net rakam 26,73 TL.

• Şehit Aileleri ve Gaziler: Kademesiz, net desteklemeli fiyat 5,31 TL.

Bu fiyatlandırmaya göre; İstanbul'da 100 metreküp tüketim yapan bir hane, Kademe-2 tarifesinden ödeme yapsaydı yaklaşık 2 bin 700 TL ödeyecekken, yeni limitlerle Kademe-1'de kalarak bin 800 TL ödeyecek. Böylece vatandaşın cebinde 900 TL'lik bir fark kalacak.

İl il yeni doğal gaz kademe limitleri

Kış aylarını çok daha zorlu ve soğuk geçiren illerde kademe limitleri ortalama 300 metreküpe kadar esnetildi. Bazı büyükşehirler ve Doğu illerindeki yeni kasım ve aralık limitleri şu şekilde güncellendi:

• İstanbul: Kasım ayı limiti 101,71 metreküpten 136,01 metreküpe; aralık limiti 198,12'den 259,35 metreküpe çıkarıldı.

• Ankara: Kasım ayı 161,63'ten 283,73 metreküpe; aralık 284,25'ten 420 metreküpe yükseltildi.

• İzmir: Yeni limitler sırasıyla 67,97 ve 196,23 metreküp olarak belirlendi.

• Erzurum: Kasım limiti 190,61'den 507,05'e; aralık limiti ise 319,60'tan 696,94 metreküpe çıkarıldı.



• Kars: Kasım 146,14'ten 499,66 metreküpe; aralık limiti 251,35'ten 682,06 metreküpe yükseltildi.

• Ardahan: Kasım 168,65'ten 520,45'e; aralık 266,79'dan 732,29 metreküpe esnetildi.

• Diyarbakır: Kasım 74,62'den 239,16'ya; aralık 256,18'den 415,54 metreküpe çıkarıldı.


• Sivas: Yeni limit değerleri 373,42 ile 510,74 metreküp olarak uygulanacak.

• Van: Kasım ayı limiti 360,50, aralık ayı limiti ise 514,50 metreküp olarak belirlendi.


Kimler kademeli sistemden muaf tutuluyor?

Düzenleme kapsamında bazı abone grupları kademe sınırlamasına tabi tutulmuyor. İbadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları ile şehit aileleri ve gaziler kademe uygulamasından tamamen muaf. Ayrıca ekmek üreticileri de tüketim miktarına bakılmaksızın düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesinden faturalandırılmaya devam edecek.


Faturayı yüzde 20 düşürecek tasarruf tüyoları

Kademeli sisteme takılmadan kışı daha ekonomik geçirmek isteyen vatandaşlar için alınabilecek ufak ama etkili önlemler bulunuyor. Doğru adımlarla tüketimi yüzde 15 ila 20 oranında düşürmek mümkün:

• Tesisat Bakımı: Kombi ve tesisat bakımları kış tam olarak bastırmadan yetkili servislerce düzenli periyotlarla yapılmalı.

• Yalıtım Desteği: Evdeki sıcak havanın kaçmasını ve soğuğun içeri girmesini engellemek için binalara mutlaka mantolama yapılmalı.

• Camların İzolasyonu: Isı kaybının en çok yaşandığı pencereler, ısı yalıtımlı sistemlerle değiştirilmeli.

• Doğal Isıtma: Gündüz saatlerinde güneş gören odalardaki perdeler mutlaka açık bırakılarak evin doğal yollarla ısınmasına izin verilmeli.


Başlıklar :doğal gazdoğal gaz faturasıdoğal gaz kademeli tarifedoğal gaz limitleridoğal gaz indirimibotaş
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Doğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: Kombileri açmadan önce il il yeni limitlere dikkat

Bu kış ilk kez uygulanan doğal gazda kademe sistemi, önceki yılların hava durumu ortalamaları ve tüketim miktarları baz alınarak hazırlanmıştı. Ancak havaların beklenenden daha soğuk geçmesi ve ekim ayı faturalarında kademeye (Kademe-2) takılan konut sayısının öngörülerin üzerine çıkması yetkilileri harekete geçirdi. Faturaların aniden ikiye katlanmasının kış aylarında kaotik bir duruma yol açabileceği tespiti üzerine BOTAŞ, kasım ve aralık aylarını kapsayan kademe limitlerini artırdı.

Beklentiyi aşan tüketim limitleri değiştirdi

Bu kritik hamle ile Türkiye genelindeki 21,8 milyon doğal gaz abonesinden desteklenenlerin sayısı 19 milyondan 20 milyona yükseltildi. Desteklemesiz yüksek fiyatın geçerli olduğu grupta kalan abone sayısı ise 1,8 milyon ile sınırlandırılmış oldu.

100 metreküplük tüketimde 900 TL'lik avantaj

Yeni düzenlemeyle birlikte yüksek tüketimli Kademe-2'ye geçiş zorlaştırılarak vatandaşın bütçesi korunmuş oldu. Fiyatlandırma tablosundaki güncel durum ise şu şekilde şekillendi:

• Kademe-1 (Destekli Tarife): Doğal gazın ham metreküp fiyatı 10,62 TL. ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklendiğinde faturalara yansıyacak net rakam 17,88 TL.

• Kademe-2 (Desteklemesiz Tarife): Kademeye takılanlar için ham metreküp fiyatı 18 TL. Vergiler ve SKB dahil edildiğinde net rakam 26,73 TL.

• Şehit Aileleri ve Gaziler: Kademesiz, net desteklemeli fiyat 5,31 TL.

Bu fiyatlandırmaya göre; İstanbul'da 100 metreküp tüketim yapan bir hane, Kademe-2 tarifesinden ödeme yapsaydı yaklaşık 2 bin 700 TL ödeyecekken, yeni limitlerle Kademe-1'de kalarak bin 800 TL ödeyecek. Böylece vatandaşın cebinde 900 TL'lik bir fark kalacak.

İl il yeni doğal gaz kademe limitleri

Kış aylarını çok daha zorlu ve soğuk geçiren illerde kademe limitleri ortalama 300 metreküpe kadar esnetildi. Bazı büyükşehirler ve Doğu illerindeki yeni kasım ve aralık limitleri şu şekilde güncellendi:

• İstanbul: Kasım ayı limiti 101,71 metreküpten 136,01 metreküpe; aralık limiti 198,12'den 259,35 metreküpe çıkarıldı.

• Ankara: Kasım ayı 161,63'ten 283,73 metreküpe; aralık 284,25'ten 420 metreküpe yükseltildi.

• İzmir: Yeni limitler sırasıyla 67,97 ve 196,23 metreküp olarak belirlendi.

• Erzurum: Kasım limiti 190,61'den 507,05'e; aralık limiti ise 319,60'tan 696,94 metreküpe çıkarıldı.



• Kars: Kasım 146,14'ten 499,66 metreküpe; aralık limiti 251,35'ten 682,06 metreküpe yükseltildi.

• Ardahan: Kasım 168,65'ten 520,45'e; aralık 266,79'dan 732,29 metreküpe esnetildi.

• Diyarbakır: Kasım 74,62'den 239,16'ya; aralık 256,18'den 415,54 metreküpe çıkarıldı.


• Sivas: Yeni limit değerleri 373,42 ile 510,74 metreküp olarak uygulanacak.

• Van: Kasım ayı limiti 360,50, aralık ayı limiti ise 514,50 metreküp olarak belirlendi.


Kimler kademeli sistemden muaf tutuluyor?

Düzenleme kapsamında bazı abone grupları kademe sınırlamasına tabi tutulmuyor. İbadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları ile şehit aileleri ve gaziler kademe uygulamasından tamamen muaf. Ayrıca ekmek üreticileri de tüketim miktarına bakılmaksızın düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesinden faturalandırılmaya devam edecek.


Faturayı yüzde 20 düşürecek tasarruf tüyoları

Kademeli sisteme takılmadan kışı daha ekonomik geçirmek isteyen vatandaşlar için alınabilecek ufak ama etkili önlemler bulunuyor. Doğru adımlarla tüketimi yüzde 15 ila 20 oranında düşürmek mümkün:

• Tesisat Bakımı: Kombi ve tesisat bakımları kış tam olarak bastırmadan yetkili servislerce düzenli periyotlarla yapılmalı.

• Yalıtım Desteği: Evdeki sıcak havanın kaçmasını ve soğuğun içeri girmesini engellemek için binalara mutlaka mantolama yapılmalı.

• Camların İzolasyonu: Isı kaybının en çok yaşandığı pencereler, ısı yalıtımlı sistemlerle değiştirilmeli.

• Doğal Isıtma: Gündüz saatlerinde güneş gören odalardaki perdeler mutlaka açık bırakılarak evin doğal yollarla ısınmasına izin verilmeli.


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