"Bir kilogram safran için 150 bin çiçek toplanıyor"





Safranın ekonomik değerinin yüksek olmasında yoğun el işçiliğinin etkili olduğunu belirten İnanç, "Safran dünyanın en pahalı baharat bitkisi olarak biliniyor. Bunun nedeni dikiminden bakımına, hasadından kurutulmasına kadar bütün işlemlerin elle yapılması. Yılda bir kez, ekim ayının ortalarından itibaren çiçek açmaya başlıyor. Hava şartlarına göre yaklaşık bir ay süren çiçeklenme döneminde her sabah çiçekleri topluyoruz. Daha sonra çiçeklerin içindeki kırmızı renkli dişi organları ayırarak uygun şartlarda kurutuyoruz. Bir kilogram safran elde edebilmek için yaklaşık 150 bin çiçeğin tek tek toplanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.