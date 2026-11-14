Yeşil ve gri pasaport başvurusunda büyük kolaylık: Artık zorunlu değil

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite çalışanlarının pasaport başvuru ve onay süreçlerindeki fiziki evrak trafiğini sona erdirecek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

YÖK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde devlet üniversitelerine gönderilen resmi yazıyla duyurulan sistem sayesinde, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden dijital başvuru dönemi resmen başladı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Yeni uygulama kapsamında devlet üniversitesi çalışanları, pbs.yok.gov.tr adresinden Personel Bilgi Sistemi'ne giriş yaparak "Bireysel İşlemler - Pasaport Başvurusu" sekmesi üzerinden taleplerini oluşturabilecek.

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Düzenlemenin getirdiği en kritik yenilik ise bürokrasinin azaltılması oldu:

Sistem üzerinden iletilen ve yetkili amir tarafından elektronik imzayla onaylanan başvurular, doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne (NVİ) dijital ortamda aktarılacak.

Onaylanan işlemler için kişilerin veya kurumların ayrıca ıslak imzalı ya da elektronik imzalı ek belge hazırlayıp göndermesine gerek kalmayacak.

EMEKLİ VE GÖREVDEN AYRILAN PERSONEL DE YARARLANABİLECEK

YÖK'ün kullanıma açtığı 'Pasaport İşlemleri' modülü yalnızca aktif görevde bulunan akademik ve idari personeli kapsamıyor. Yeni düzenlemeye göre:Emekli personelin pasaport talep belgeleri de elektronik ortamda düzenlenebilecek.Emeklilik veya istifa nedeniyle üniversitedeki görevinden ayrılmış kişiler adına da sistem üzerinden pasaport başvurusu oluşturulabilecek.

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BAŞVURULARI İKİ AYRI YETKİLİ DENETLEYECEK

Dijital sistemin güvenli ve hatasız işlemesi amacıyla üniversite bünyelerinde iki aşamalı bir onay mekanizması tanımlandı:

Pasaport Onay Yetkilisi: İletilen başvuruları kontrol ederek uygun talepleri onaylayacak; eksik veya hatalı görülen başvuruları bu aşamada iade edebilecek.

Pasaport İmza Yetkilisi: Onay sürecini tamamlayan başvuruları elektronik imzayla imzalayarak NVİ sistemine dijital aktarımını tamamlayacak.

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