Üç ay üst üste cari fazla verdik

Türkiye'nin cari işlemler hesabı yaz aylarında üst üste fazla verdi. Ekim 2025'ten sonra ilk kez temmuz ayında artıya geçen cari denge, ağustos ve eylülde de pozitif seyrini sürdürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre temmuzda 36 milyon dolar, ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar, eylülde ise 2 milyar 720 milyon dolarlık fazla kaydedildi. Böylece üç aylık toplam cari fazla 6 milyar 809 milyon dolara çıktı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaki olumlu görünüm de devam etti. Temmuz ayında 4 milyar 972 milyon dolar olan fazla, ağustosta 8 milyar 205 milyon dolara, eylülde ise 7 milyar 342 milyon dolara ulaştı. Altın ve enerji hariç üç aylık dönemde toplam cari fazla 20 milyar 519 milyon dolara dayandı. Eylül ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 642 milyon dolar seviyesinde oluştu.

TURİZM VE TAŞIMACILIKTAN 9 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Yıllıklandırılmış verilere göre cari işlemler açığı ağustos ayındaki 41,3 milyar dolar seviyesinden eylülde 39,2 milyar dolara geriledi. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 127,2 milyar dolara yükseldi. Hizmetler dengesi 66,1 milyar dolarlık fazla sağladı. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler eylülde 9 milyar 14 milyon doları buldu. Taşımacılık hizmetlerinden 3 milyar 88 milyon dolar, seyahat kaleminden ise 6 milyar 573 milyon dolar net gelir elde edildi.

KRİPTO VARLIK İŞLEMLERİ İLK KEZ HESAPLAMADA

Kripto varlık işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan verilerle ilk kez ödemeler dengesi istatistiklerine dahil edildi. Eylül ayında Türkiye'de yerleşik kişiler net bazda 21 milyon dolarlık karşı yükümlülük oluşturmayan kripto varlık satışı yaparken, 49 milyon dolarlık stablecoin alımına yöneldi.

Reklam Reklam

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA 859 MİLYON DOLARLIK GİRİŞ

Eylül ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 859 milyon dolar seviyesinde belirlendi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye doğrudan yatırımları 1 milyar 508 milyon dolar artış gösterdi. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarında 649 milyon dolarlık artış meydana geldi. Gayrimenkul yatırımlarında yurt içi yerleşikler yurt dışında 183 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Yabancıların Türkiye'deki net gayrimenkul alımları ise 290 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Portföy yatırımlarında eylül ayında 7 milyar 733 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

BOLAT: DIŞ TİCARET AÇIĞINDA YÜZDE 11,4'LÜK FREN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekimde dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 azalışla 6,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "Temmuz, ağustos ve eylülün ardından ekim ayında da cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir. Böylece cari işlemler dengesinde 4 ay art arda fazla verilmesi öngörülmektedir" dedi. Sosyal medya hesabından ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Bolat, şunları kaydetti: "Küresel ölçekte enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklık, son dönemdeki nispi gerilemeye rağmen cari işlemler dengesi üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Yılın kalanında ihracatımızda beklenen dayanıklı görünümün cari işlemler dengesini desteklemeyi sürdürmesi ve cari işlemler açığının millî gelire oranının tarihsel ortalamaların altında seyretmesi öngörülmektedir. Küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının milli gelire oranı, 2026 yılı ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,3 ile tarihsel ortalamanın (2002-2025: yüzde 3,4) altında gerçekleşmiştir. 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ise bu oranın ikinci çeyrekteki seviyesine yakın gerçekleşerek tarihsel ortalamanın altında seyrettiği öngörülmektedir."

Reklam Reklam

Ekonomi

Fon Koordinasyon Kurulu 10. kez toplandı: 333 bin 493 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı

Ekonomi

AK Parti Grup Başkanvekili Gül'den emekliye mesaj: Cumhurbaşkanımız hak ettikleri maaşa kavuşmaları için talimat verdi

Ekonomi

ABD'de üretici fiyatları ekimde piyasa beklentilerinin altında arttı