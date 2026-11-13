Çanakkale Boğazı'nda lodos alarmı: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Trafik iki yönde de durdu
Fırtınanın deniz ulaşımında oluşturduğu risk nedeniyle alınan karar kapsamında, boğazdaki gemi geçişleri iki yönde de durduruldu.
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