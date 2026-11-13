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Çanakkale Boğazı'nda lodos alarmı: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

18:33, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 18:47, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Çanakkale Boğazı'nda lodos nedeniyle seferler askıda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Trafik iki yönde de durdu

Fırtınanın deniz ulaşımında oluşturduğu risk nedeniyle alınan karar kapsamında, boğazdaki gemi geçişleri iki yönde de durduruldu.

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Başlıklar :ÇanakkaleUlaştırma ve Altyapı BakanlığıLodos
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Çanakkale Boğazı'nda lodos alarmı: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Çanakkale Boğazı'nda lodos nedeniyle seferler askıda.
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