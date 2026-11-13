550 kilometre menzilli yeni elektrikli SUV sahneye çıkıyor: Tank dönüşü bile yapabiliyor

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Chery'nin alt markası Jetour, tamamen elektrikli yeni SUV modeli TX için geri sayıma başladı. Retro tasarımı arazi odaklı özelliklerle birleştiren model, 16 Kasım'da Çin'de ön satışa sunulacak. Araç, CLTC standartlarına göre tek şarjla 550 kilometre yol kat edebilecek.

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin bünyesinde faaliyet gösteren Jetour, elektrikli SUV pazarındaki ürün gamını yeni TX modeliyle genişletiyor. Kompakt SUV segmentinde konumlandırılan araç, tasarım çizgileri ve teknik donanımıyla dikkat çekiyor.

Kapalı ön ızgara görünümüne sahip ön bölümde çift yuvarlak farlara yer verilirken retro tasarım anlayışı modern detaylarla tamamlanıyor. Jetour TX'in uzunluğu 4.605 mm, genişliği 1.880 mm, aks mesafesi ise 2.735 mm olarak açıklandı.

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İki farklı güç seçeneğiyle gelecek

Jetour TX, motor seçenekleri bakımından iki farklı versiyonla satışa çıkacak. Arkadan itişli versiyonda 200 kW güç üreten motor görev yaparken dört tekerlekten çekişli seçenekte toplam güç 275 kW seviyesine ulaşıyor.

Her iki versiyonda da 67,2 kWsa kapasiteli batarya kullanılacak. Üretici tarafından açıklanan CLTC ölçüm sonuçlarına göre modelin menzili 550 kilometreye kadar çıkıyor.

Elektrikli SUV'da arazi iddiası

Jetour TX yalnızca şehir içi kullanım için geliştirilen bir elektrikli SUV olarak öne çıkmıyor. Modelin arazi kabiliyetlerini destekleyen teknik özellikleri arasında 200 mm yerden yükseklik ve 500 mm sudan geçiş kapasitesi bulunuyor.

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Araçta ayrıca tank dönüşü adı verilen, dar alanlarda manevra kabiliyetini artıran sistem ile düşük hızda arazi ilerleme kontrolü gibi işlevler sunuluyor. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları da arazi kullanımına uygun şekilde tasarlanmış.

İç mekanda 15,6 inçlik ekran ve masajlı koltuklar

Teknoloji donanımıyla da öne çıkan modelin kokpitinde Qualcomm Snapdragon 8775 işlemciden güç alan 15,6 inç büyüklüğünde ve 2.5K çözünürlüklü dokunmatik ekran bulunuyor. Bilgi-eğlence sistemi görevini Tour OS 3.5 üstleniyor.

Ön koltuklarda ısıtma, havalandırma ve sekiz noktalı masaj özellikleri sunuluyor. Ayrıca 150 litre hacimli, yıkanabilir bir ön bagaj bölmesi de araçta yer alıyor.

Jetour TX'in Çin'deki ön satış süreci 16 Kasım'da başlayacak. Modelin satış fiyatı ve diğer pazarlara yönelik takvimi ise merakla bekleniyor.

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