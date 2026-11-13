550 kilometre menzilli yeni elektrikli SUV sahneye çıkıyor: Tank dönüşü bile yapabiliyor

13/11/2026, Cuma12:35
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
41

Bildirimler

'Joker' yöntemiyle miras oyunu! Benzer kişileri kullanarak banka hesaplarını boşalttılar13 Kasım 2026 12:30 CumaSON DAKİKA
Ömer Sarıgül de her şeyi anlatmaya hazırlanıyor: Gözler pazartesi gününe çevrildi13 Kasım 2026 12:15 CumaSON DAKİKA
Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarı13 Kasım 2026 11:45 CumaSON DAKİKA
Kripto piyasası resmen çakıldı: Fed endişesi ve doların yükselişiyle eridi13 Kasım 2026 11:30 CumaSON DAKİKA
Kural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarife13 Kasım 2026 11:15 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarıKural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarifeAK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına sert tepkiMilli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladıAK Parti Sözcüsü Çelik’ten Malatya’daki şehitler için başsağlığı mesajı: Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz; mekanları cennet olsun

550 kilometre menzilli yeni elektrikli SUV sahneye çıkıyor: Tank dönüşü bile yapabiliyor

11:52, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 11:59, 13/11/2026, Cuma
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Jetour TX

Chery bünyesindeki Jetour markası, retro tasarımlı tamamen elektrikli yeni modeli TX'i 16 Kasım'da ön satışa sunuyor. 550 kilometre menzil vadeden araç, 500 mm sudan geçiş kapasitesi, masajlı koltukları ve 150 litrelik yıkanabilir ön bagajıyla dikkat çekiyor.

Chery'nin alt markası Jetour, tamamen elektrikli yeni SUV modeli TX için geri sayıma başladı. Retro tasarımı arazi odaklı özelliklerle birleştiren model, 16 Kasım'da Çin'de ön satışa sunulacak. Araç, CLTC standartlarına göre tek şarjla 550 kilometre yol kat edebilecek.


Çinli otomobil üreticisi Chery'nin bünyesinde faaliyet gösteren Jetour, elektrikli SUV pazarındaki ürün gamını yeni TX modeliyle genişletiyor. Kompakt SUV segmentinde konumlandırılan araç, tasarım çizgileri ve teknik donanımıyla dikkat çekiyor.


Kapalı ön ızgara görünümüne sahip ön bölümde çift yuvarlak farlara yer verilirken retro tasarım anlayışı modern detaylarla tamamlanıyor. Jetour TX'in uzunluğu 4.605 mm, genişliği 1.880 mm, aks mesafesi ise 2.735 mm olarak açıklandı.

İki farklı güç seçeneğiyle gelecek


Jetour TX, motor seçenekleri bakımından iki farklı versiyonla satışa çıkacak. Arkadan itişli versiyonda 200 kW güç üreten motor görev yaparken dört tekerlekten çekişli seçenekte toplam güç 275 kW seviyesine ulaşıyor.


Her iki versiyonda da 67,2 kWsa kapasiteli batarya kullanılacak. Üretici tarafından açıklanan CLTC ölçüm sonuçlarına göre modelin menzili 550 kilometreye kadar çıkıyor.


Elektrikli SUV'da arazi iddiası


Jetour TX yalnızca şehir içi kullanım için geliştirilen bir elektrikli SUV olarak öne çıkmıyor. Modelin arazi kabiliyetlerini destekleyen teknik özellikleri arasında 200 mm yerden yükseklik ve 500 mm sudan geçiş kapasitesi bulunuyor.


Araçta ayrıca tank dönüşü adı verilen, dar alanlarda manevra kabiliyetini artıran sistem ile düşük hızda arazi ilerleme kontrolü gibi işlevler sunuluyor. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları da arazi kullanımına uygun şekilde tasarlanmış.

İç mekanda 15,6 inçlik ekran ve masajlı koltuklar


Teknoloji donanımıyla da öne çıkan modelin kokpitinde Qualcomm Snapdragon 8775 işlemciden güç alan 15,6 inç büyüklüğünde ve 2.5K çözünürlüklü dokunmatik ekran bulunuyor. Bilgi-eğlence sistemi görevini Tour OS 3.5 üstleniyor.


Ön koltuklarda ısıtma, havalandırma ve sekiz noktalı masaj özellikleri sunuluyor. Ayrıca 150 litre hacimli, yıkanabilir bir ön bagaj bölmesi de araçta yer alıyor.


Jetour TX'in Çin'deki ön satış süreci 16 Kasım'da başlayacak. Modelin satış fiyatı ve diğer pazarlara yönelik takvimi ise merakla bekleniyor.

Ekonomi
Otomotiv devi yatırımları durdurdu: Almanya'daki fabrikalar kapanabilir
Ekonomi
2027 trafik cezaları cep yakacak: Trafikte kural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor
Ekonomi
820 bin TL'den başlıyor: ÖTV'siz alınacak araç modelleri neler, fiyatları ne kadar? Kasım 2026 ÖTV muafiyetli araç fiyatları

Başlıklar :jetourcheryçinelektrikli suvotomotiv
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

550 kilometre menzilli yeni elektrikli SUV sahneye çıkıyor: Tank dönüşü bile yapabiliyor
Jetour TX
1/4
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet