Haham suikast fetvası verdi

Terör devleti İsrail'de hükümet kurma görevi Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevde kalmasını sağlamak için suikast fetvası verildi. İsrail'de aşırı sağcı haham Gedalya Axelrod, 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından koalisyon tartışmaları sürerken İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileriyle işbirliği yapan Yahudi siyasetçilerin öldürülmesine fetva verdi. İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Hayfa'daki Yahudi dini mahkemesinin eski başkanı Axelrod, Arap partileriyle işbirliği yapan Yahudilerin öldürülmesi gerektiğini savunan bir fetva yayınladı. 4 Kasım 1995'te dönemin İsrail Başbaknı İzak Rabin'in öldürüldüğü suikast öncesinde de benzer bir fetva verilmişti. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise 19 milletvekili çıkararak tarihi temsil düzeyine ulaşmıştı. Muhalefet blokunun Arap partilerinin desteğiyle bir koalisyon hükümeti kurması, olasılıklar arasındaki yerini koruyor.

Rabin benzeri talimat

Chabad-Lubavitch Hasidik hareketinden haham Axelrod, İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğiyle hükümet kurulmasını onaylayan Yahudi parti liderlerinin, "Yahudi hukukunda başka biri için tehlike arz eden kişiye karşı ölüme yol açacak şekilde güç kullanmaya izin veren prensibe" dayanarak öldürülmesi gerektiğini savundu. Söz konusu prensibin Filistinlilerle Oslo barış sürecini yürüten eski İsrail Başbakanı İzak Rabin suikastını meşrulaştırmak için de o dönemde kullanıldığı vurgulanan haberde, suikast öncesinde aşırılıkçı hahamların, Rabin'in Oslo Anlaşmaları'nı desteklemesinin Yahudilerin hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle, bu fetvanın Rabin'e uygulanabileceğini öne sürdüğü hatırlatıldı.

Yine Kahanistler mi yapacak?

Rabin suikastında Kahanist terör örgütü baş rolü üstlenmişti. Rabin'i 4 Kasım 1995'te Tel Aviv'de öldüren aşırı sağcı hukuk öğrencisi Yigal Amir, Kahanist hareketten ve bu çevrenin ürettiği radikal söylemlerden etkilendiği biliniyor. Kahanist çizginin en kanlı eylemlerinden biri olan 1994 yılında El-Halil kentinde İbrahim Camii Katliamı'nı gerçekleştiren Baruch Goldstein da yine Kahanistler tarafından bir kahraman gibi görülmüş, Yigal Amir de bu eylem ve Kahanist ideolojiden ilham alarak Rabin'i hedef aldığı kayıtlara bulunmakta. Kahanist örgütün bugün Netanyahu hükümetinde başta iç güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir olmak üzere temsilcileri bulunduğu biliniyor.

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Koruma önlemleri artırıldı

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, ülkedeki seçimlere günler kala artan tehditler ve saldırı ihtimali karşısında başta Gadi Eisenkot olmak üzer muhalefet liderleri çevresindeki korumayı artırma kararı almıştı. Öte yandan, bir dizi grup ve kuruluş ile Demokratlar Partisi milletvekili Michal Rozin, İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) haham hakkında cinayete teşvik soruşturması açılmasını talep etti. Chabad-Lubavitch Hasidik hareketi ise hahamın yorumunun kendisini bağladığını iddia ederek tartışmanın dışında kalmayı tercih etti.

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