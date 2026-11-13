İsrail'e karşı harekete geçin!

Gazze’de, işgalci İsrail ordusunun üç yıldır sürdürdüğü soykırıma dünyaca ünlü bir isimden sert tepki geldi. Dünyanın en çok izlenen otomobil yarışı Formula 1'in (F1) efsane pilotlarından Lewis Hamilton, üç gün boyunca Refah Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. F1’de yedi şampiyonluğu olan Britanyalı pilot, ziyareti sonrası yayınladığı açıklamada, dünyaya seslenerek, “İsrail’in engellemelerinin kaldırılması ve Gazze’ye insani yardım ulaştırılması” çağrısını yaptı. Hamilton soykırım süresince Filistin'e sık sık desteğini yineleyen bir isim. Ekim 2026'da, ABD Grand Prix'si öncesinde Austin'de düzenlenen basın toplantısında, “Özgür bir Kongo, özgür bir Sudan, özgür bir Suriye ve özgür bir Filistin için mücadele etmeye devam ettiğimizden emin olmalıyız” vurgusunu yapmıştı. Hamilton, daha önce 2024 yılının başlarında, Ramazan ayında Filistin halkına destek mesajları paylaşmış ve Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili olarak “Artık yeter!” ifadelerini kullanmıştı.

HİÇBİR BAHANESİ OLAMAZ

Refah Sınır Kapısı’na gerçekleştirdiği ziyaret sonrası, sosyal medyadan ziyaretine ilişkin görüntülerle birlikte bir açıklama yayınlayan Hamilton, “İsrail’in sınırda bulunan yardım malzemelerinin geçişini akıl almaz gerekçelerle engellediğini” bildirdi. Yardım konvoylarının girişine izin verilmesi çağrısını yapan Hamilton, “İsrail, ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli. Bunun hiçbir bahanesi olamaz. Pek çok insanın aynı çaresizliği hissettiğini, biliyorum. Yaşanan acılara alışmamızı istemiyorum"değerlendirmesini yaptı.

UTANÇ VERİCİ SOYKIRIM

Hamilton, İsrail’in üç yıldır sürdürdüğü soykırımın utanç verici olduğunu vurguladığı açıklamasında, “Hiçbir insan, hayatı daha değersizmiş gibi muamele görmemelidir. İnsanları içeride tutmak için inşa edilmiş kilometrelerce uzanan duvarlar gördüm. Açık hava hapishanesini andıran bu yerin dışında dururken aklımdaki tek düşünce içeri girip yardım etmekti” cümlelerine yer verdi.

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FİLİSTİNLİ AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Efsane F1 pilotu önceki gün yine bir Filistinli aileyi ziyaret etti ve onlara hediye de götürdü. Aileden ziyaret sonrası yapılan açıklamada, “Hâlâ bir rüya gibi geliyor! Lewis Hamilton ile tanışmak gerçekten unutulmaz bir deneyimdi. Nezaketiniz, ayırdığınız zaman ve bana ilham verdiğiniz için teşekkür ederiz” denildi.

“TOPLU CEZALANDIRMA DURMALI”

Hamilton’ın açıklamalarının ardından Arap Birliği, BM, Rusya ve İtalya’dan da İsrail’in Gazze’ye yönelik kuşatmasının gevşetilerek insani yardımların ulaştırılması yönünde açıklamalar yapıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'ye "tüm geçiş noktalarının açılması" ve "toplu cezalandırmanın durması" gerektiğini söyledi. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, uluslararası toplumu yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması için harekete geçilmesini talep etti. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze’de sel felaketi karşısında Filistinlilere acil yardım sağlamak üzere 5 milyon avroluk kaynak tahsis edeceklerini duyurdu.

150 BİN ÇADIR SINIRDA

Öte yandan Gazze’de seller nedeniyle binlerce çadır sular altında kalırken İsrail hâlâ yeni çadır girişini engelliyor. BM Genel Sekreter Sözcüsü Ferhan Haq, BM ve üye devletler tarafından satın alınan 150 bin çadırın sevk için hazır halde sınırda beklediğini bildirdi.

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53 ülke ve kuruluş çağrı yaptı: Gazze’ye acil yardım

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, Birleşmiş Milletlere (BM) üye 53 ülke ve kuruluş, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına derhal izin verilmesi ve İsrail'in saldırılarından hesap sorulması çağrısında bulundu. 53 ülke ve kuruluştan yapılan ortak açıklama, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Sarah MacIntosh tarafından BM Güvenlik Konseyi girişinde okundu. BM Güvenlik Konseyi kararlarının Gazze'ye "tam insani yardımın derhal girişini öngördüğünü" ancak bunun henüz gerçekleşmediğini vurgulayan MacIntosh, "Ateşkesin ardından, siyasi irade izin verdiğinde insani durumun iyileştirilmesi için ilerleme kaydedilebileceğini gördük. Ancak kış yaklaşırken Gazze'de çok fazla insan hala yeterli barınaktan yoksun" dedi.

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