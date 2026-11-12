İran'da sıcak saatler: Sirik kentine askeri saldırı düzenlendi

İran basınında yer alan ve yetkililere dayandırılan haberlerde İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentine yönelik saldırı düzenlediğini bildirilirken, saldırının sorumlusu veya sonucuna ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği belirtilmedi

İran resmi haber ajansı IRNA, yetkililere dayandırdığı haberinde ülkenin Hürmüzgan eyaletinde bulunan Sirik kentine yönelik askeri saldırı düzenlendiğini bildirdi. Haberde, "düşmanın" Sirik kentini hedef alındığı belirtilirken saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Henüz saldırının hedefi ve sorumlusu veya herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

CENTCOM'dan savaş iddialarına yalanlama

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail’den İran’a yönelik savaşın yeniden başlamasına hazırlık yapmasını istediği yönündeki uluslararası basında yer alan iddiaları yalanladı. CENTCOM, söz konusu haberlerin "spekülasyondan ibaret" olduğunu bildirdi.

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