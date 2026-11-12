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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Katliam şebekesi suçlarını bu yalanlarla gizleyemez

09:23, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:32, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarını hedef gösteren İsrailli yetkililere tepki gösterdi. Çelik, Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların işlenen suçları ve katliamları örtbas edemeyeceğini belirterek Filistin halkının yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işgalci İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nde İsrail'in Filistin'deki eylemlerine karşı insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekli mesajları verdiğini belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail’deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir. Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir. Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez. Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız"


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Başlıklar :AK PartiÖmer ÇelikCOP31israil
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Katliam şebekesi suçlarını bu yalanlarla gizleyemez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
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