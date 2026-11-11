Ünlü oyuncu İstanbul’un göbeğinde 4 bin 250 TL’ye oturuyordu: Mahkemeden karar çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda 6 yıldır ikamet eden ünlü oyuncu Yılmaz Bayraktar ile Alman uyruklu ev sahibi Jörg S. arasındaki kira anlaşmazlığı yargıya taşınmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, ev sahibinin emsal bedelleri gerekçe göstererek açtığı uyarlama davasında adli karar açıklandı.
6 KATI ZAM TALEBİ
Yılmaz Bayraktar, Beyoğlu'ndaki daireyi 2021 yılında Jörg S. ile sözleşme imzalayarak kiraladı. 2024 yılına gelindiğinde oyuncunun ödediği 4 bin 250 TL'lik kirayı düşük bulan ev sahibi, bedelin 25 bin TL'ye yükseltilmesini istedi. Bayraktar'ın bu fahiş artış talebini reddetmesi üzerine ev sahibi Jörg S., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kira uyarlama davası açtı.
BAYRAKTAR "GERÇEKÇİ DEĞİL" DEDİ
Ev sahibi Jörg S. mahkemeye sunduğu dilekçesinde, kiracısının bölgedeki emsal dairelere kıyasla çok alt seviyede bir kira ödediğini ve öngörülemeyen ekonomik koşullar nedeniyle uyarlama yapılmasının zorunlu olduğunu ileri sürdü. Yılmaz Bayraktar ise cevap dilekçesinde, istenen zam oranının ödediği tutarın yaklaşık 6 katı olduğunu, bu talebin gerçekçi ve kabul edilebilir bir tarafının bulunmadığını belirtti.
MAHKEME SON SÖZÜ SÖYLEDİ
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen son duruşmada tarafların savunmaları ve emsal değerlendirmeleri alındı. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, ev sahibi Jörg S.'nin 4 bin 250 TL'lik kirayı 25 bin TL'ye çıkarma yönündeki uyarlama talebini haksız bularak davanın reddine karar verdi. Böylece hukuk mücadelesini kazanan taraf oyuncu Yılmaz Bayraktar oldu.
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