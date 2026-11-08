08/11/2026, Pazar15:03
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
26

Bildirimler

Altın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdiler08 Kasım 2026 14:40 PazarSON DAKİKA
Kulislerden sızan emekli zammı formülü ortaya çıktı08 Kasım 2026 14:00 PazarSON DAKİKA
Palamuda veda zamanı: Gözler ona çevrildi08 Kasım 2026 13:36 PazarSON DAKİKA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladı08 Kasım 2026 12:38 PazarSON DAKİKA
Saatlerce elektrik olmayacak: BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu08 Kasım 2026 12:15 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Altın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdilerAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladıYurt genelinde soğuk havalar etkisin arttırıyor: ⚠️Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısıSGK uzmanı masadaki 4 farklı zam oranını rakam rakam hesapladı✍ Hayrettin Karaman yazdı: 'Tamahkârla sahtekâr çabuk anlaşır'

Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Konut projesi ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

13:32, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İçişleri Bakanlığı, gece gündüz demeden görev yapan polis memurlarının refah düzeyini artırmak ve uygun şartlarda konut sahibi olmalarını sağlamak amacıyla dev bir projeyi hayata geçiriyor. Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) öncülüğünde yürütülen yeni çalışma kapsamında, emniyet mensuplarının kira öder gibi taksitlerle ev sahibi yapılması hedefleniyor. Projenin ilk etabında başkent Ankara’da 2 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Çizimleri başlayan konutların temeli 2027’de atılacak. Peki POLSAN polis konut projesi hangi illerde olacak? İşte POLSAN konut projesinin detayları.

İçişleri Bakanlığı ve POLSAN iş birliğiyle kurgulanan finansman modelinde, polis memurlarının bütçelerini zorlamayacak esnek ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunulacak. Memurların mevcut kira giderlerini ev taksidine dönüştürmelerini sağlayacak sistemle ev sahibi olmaları hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı, polisleri kira öder gibi ev sahibi yapacak. POLSAN tarafından yürütülen projede ilk etapta Ankara’da 2 bin konut inşa edilecek. Çizimleri başlanan konutların temeli 2027’de atılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurduğu polislerin ev sahibi olmasını sağlayacak projenin ayrıntıları belli oldu.

POLSAN konutları hangi illerde olacak?

Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından yürütülen konut projesi için ihtiyaç anketi yapıldı. Anketin sonuçlarına göre, en fazla talep Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya'dan geldi. İlk etapta Ankara'da 2 bin konut inşa edilecek. Projenin çizimlerine başlandı. İnşaatın Mayıs 2027'de başlaması planlanıyor. POLSAN tarafından üyelerine özel planlanan konut projesi kapsamında ihtiyaç analizi yapmak amacıyla yapılan ankette, polislerin konut ihtiyacının bulunduğu illerin dışında tercih ettikleri daire büyüklükleri ve yaşam alanlarına ilişkin beklentiler de değerlendirildi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya illerinde konut projesinin hayata geçirilebilmesi için arazi teminine yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. POLSAN'ın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlarla arazi alımı konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Sabah'ın ulaştığı ayrıntılara göre, üyelerin ilk tercihi olan Ankara'da 2 bin dairelik projenin çizim çalışmalarına başlandı. Projede inşaat çalışmalarının Mayıs 2027'de başlaması hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldığı bir televizyon canlı yayınında yaptığı açıklamada, POLSAN aracılığıyla polislerin kira öder gibi uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi için çalışma başlattıklarını duyurmuştu. Çiftçi, "Muhtemelen önümüzdeki aylarda temelini atacağız bunun. 2027 yılı itibarıyla Ankara'dan başlattığımız bu çalışmayı daha sonra İstanbul'a, İzmir'e, diğer büyük şehirlere yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Anket çalışmasında üyelerden daire büyüklükleri ve site konseptine ilişkin görüşler alındı. Konut projelerinde bulunması istenen sosyal donatılar da belirlendi. Güvenlik hizmeti, çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri ve spor alanları üyelerin öne çıkan talepleri arasında yer aldı. Böylece projenin yalnızca konut ihtiyacını karşılaması değil, polis ailelerinin sosyal yaşam beklentilerine de cevap vermesi amaçlanıyor.

Başlıklar :PolisKonut projesiPOLSANİçişleri Bakanlığı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Konut projesi ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı ve POLSAN iş birliğiyle kurgulanan finansman modelinde, polis memurlarının bütçelerini zorlamayacak esnek ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunulacak. Memurların mevcut kira giderlerini ev taksidine dönüştürmelerini sağlayacak sistemle ev sahibi olmaları hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı, polisleri kira öder gibi ev sahibi yapacak. POLSAN tarafından yürütülen projede ilk etapta Ankara’da 2 bin konut inşa edilecek. Çizimleri başlanan konutların temeli 2027’de atılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurduğu polislerin ev sahibi olmasını sağlayacak projenin ayrıntıları belli oldu.

POLSAN konutları hangi illerde olacak?

Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından yürütülen konut projesi için ihtiyaç anketi yapıldı. Anketin sonuçlarına göre, en fazla talep Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya'dan geldi. İlk etapta Ankara'da 2 bin konut inşa edilecek. Projenin çizimlerine başlandı. İnşaatın Mayıs 2027'de başlaması planlanıyor. POLSAN tarafından üyelerine özel planlanan konut projesi kapsamında ihtiyaç analizi yapmak amacıyla yapılan ankette, polislerin konut ihtiyacının bulunduğu illerin dışında tercih ettikleri daire büyüklükleri ve yaşam alanlarına ilişkin beklentiler de değerlendirildi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya illerinde konut projesinin hayata geçirilebilmesi için arazi teminine yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. POLSAN'ın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlarla arazi alımı konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Sabah'ın ulaştığı ayrıntılara göre, üyelerin ilk tercihi olan Ankara'da 2 bin dairelik projenin çizim çalışmalarına başlandı. Projede inşaat çalışmalarının Mayıs 2027'de başlaması hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldığı bir televizyon canlı yayınında yaptığı açıklamada, POLSAN aracılığıyla polislerin kira öder gibi uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi için çalışma başlattıklarını duyurmuştu. Çiftçi, "Muhtemelen önümüzdeki aylarda temelini atacağız bunun. 2027 yılı itibarıyla Ankara'dan başlattığımız bu çalışmayı daha sonra İstanbul'a, İzmir'e, diğer büyük şehirlere yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Anket çalışmasında üyelerden daire büyüklükleri ve site konseptine ilişkin görüşler alındı. Konut projelerinde bulunması istenen sosyal donatılar da belirlendi. Güvenlik hizmeti, çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri ve spor alanları üyelerin öne çıkan talepleri arasında yer aldı. Böylece projenin yalnızca konut ihtiyacını karşılaması değil, polis ailelerinin sosyal yaşam beklentilerine de cevap vermesi amaçlanıyor.

1/6
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet