“Herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre seyyanen de olsa bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor. Çalışma henüz tamamlanmadığı için ve sadece Hazine Maliye Bakanlığı değil, ilgili birçok diğer tabii ki kurum ve bakanlığı ilgilendirdiği için benim bir rakam zikretmem doğru olmaz bu aşamada.