08/11/2026, Pazar15:03
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
26

Bildirimler

Altın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdiler08 Kasım 2026 14:40 PazarSON DAKİKA
Kulislerden sızan emekli zammı formülü ortaya çıktı08 Kasım 2026 14:00 PazarSON DAKİKA
Palamuda veda zamanı: Gözler ona çevrildi08 Kasım 2026 13:36 PazarSON DAKİKA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladı08 Kasım 2026 12:38 PazarSON DAKİKA
Saatlerce elektrik olmayacak: BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu08 Kasım 2026 12:15 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Altın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdilerAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladıYurt genelinde soğuk havalar etkisin arttırıyor: ⚠️Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısıSGK uzmanı masadaki 4 farklı zam oranını rakam rakam hesapladı✍ Hayrettin Karaman yazdı: 'Tamahkârla sahtekâr çabuk anlaşır'

Emekli zammı düzenlemesi son durum: Bakan Şimşek yaş ve prim gün sayısının belirleyici olacağını açıkladı

13:17, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 13:17, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli maaşı zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, "2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz" dedi. Bakan Şimşek, emekliliklere ilişkin düzenlemenin tüm emeklilikleri kapsayacağını belirterek “Yapılacak artış yaş ve ödenen prime göre farklılaşacak” dedi.

Aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin komisyona sunum yaptı. Bakan Şimşek, 2026 yılında olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin ılımlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Büyümenin bu yıl yüzde 3,3 ile OVP hedefimizden 0,5 puan daha düşük gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2027 yılında, dış talepteki toparlanmanın yanı sıra verimlilik ve katma değer odaklı yatırımların da katkısıyla büyümenin kademeli olarak hızlanmasını bekliyoruz.” dedi.

Yaş ve prim gün sayısı emekli zammını etkileyecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım güçlerinin desteklenmesi amacıyla yürüttükleri teknik çalışma olduğunu belirterek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını söyledi. Çalışmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Şimşek, “Bir kere düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır.

Bu birinci husus. İkincisi yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu daha adaletli bir yaklaşım olur, seyyanen olsa da bu husus gözetilecek” dedi.

Plan Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, yapılacak iyileştirmenin detaylarına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre seyyanen de olsa bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor. Çalışma henüz tamamlanmadığı için ve sadece Hazine Maliye Bakanlığı değil, ilgili birçok diğer tabii ki kurum ve bakanlığı ilgilendirdiği için benim bir rakam zikretmem doğru olmaz bu aşamada.

Çünkü işin bir de tedbir boyutu olabilir. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan transferlerde bir artış zaten dikkatinizi çekmiştir. Fakat nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve büyük ihtimalle bütçeden hemen sonra sizin takdirinize getirilir diye düşünüyorum.

Rakama girmem doğru olmaz. Çünkü tedbir boyutu olabilir ve ona göre de o büyüklüğü değişebilir.”

Başlıklar :Emekli maaşıemekli zammıBakan Şimşek yaş ve prim gün sayısı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Emekli zammı düzenlemesi son durum: Bakan Şimşek yaş ve prim gün sayısının belirleyici olacağını açıkladı

Aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin komisyona sunum yaptı. Bakan Şimşek, 2026 yılında olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin ılımlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Büyümenin bu yıl yüzde 3,3 ile OVP hedefimizden 0,5 puan daha düşük gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2027 yılında, dış talepteki toparlanmanın yanı sıra verimlilik ve katma değer odaklı yatırımların da katkısıyla büyümenin kademeli olarak hızlanmasını bekliyoruz.” dedi.

Yaş ve prim gün sayısı emekli zammını etkileyecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım güçlerinin desteklenmesi amacıyla yürüttükleri teknik çalışma olduğunu belirterek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını söyledi. Çalışmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Şimşek, “Bir kere düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır.

Bu birinci husus. İkincisi yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu daha adaletli bir yaklaşım olur, seyyanen olsa da bu husus gözetilecek” dedi.

Plan Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, yapılacak iyileştirmenin detaylarına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre seyyanen de olsa bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor. Çalışma henüz tamamlanmadığı için ve sadece Hazine Maliye Bakanlığı değil, ilgili birçok diğer tabii ki kurum ve bakanlığı ilgilendirdiği için benim bir rakam zikretmem doğru olmaz bu aşamada.

Çünkü işin bir de tedbir boyutu olabilir. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan transferlerde bir artış zaten dikkatinizi çekmiştir. Fakat nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve büyük ihtimalle bütçeden hemen sonra sizin takdirinize getirilir diye düşünüyorum.

Rakama girmem doğru olmaz. Çünkü tedbir boyutu olabilir ve ona göre de o büyüklüğü değişebilir.”

1/7
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet