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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 8 Kasım Pazar maç programı

11:39, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Bugünkü maç programı, 8 Kasım Pazar günü sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe deplasmanda Çorum FK ile karşılaşırken Trabzonspor, Alanyaspor ile mücadele edecek. İngiltere Premier Lig’de Sunderland - Chelsea, İtalya Serie A’da Genoa - Milan ve Fransa Ligue 1’de Brest - Lyon karşılaşmaları oynanacak. İşte günün maç programı ve karşılaşmaların yayın bilgileri.

8 Kasım 2026 Pazar günü futbolbolseverleri yoğun bir maç takvimi bekliyor. Trendyol Süper Lig’de nefes kesen maçlar oynanacak. 

Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Manchester Utd - Aston Villa İngiltere Premier Lig’de kozlarını paylaşırken, İtalya Serie A’da Inter - Como ile Fiorentina - Juventus karşı karşıya gelecek. La Liga’da da kritik maçlar oynanacak. Atletico Madrid’in rakibi ise Barcelona İspanya. İşte 8 Kasım Pazar bugün oynanacak maçlar ve maçlara ilişkin yayın bilgileri.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Çorum FK - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok

13:00 Ankara Demir - 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Yaay

13:30 Ç.Rizespor - Erzurumspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

13:30 Bandırmaspor - Karagümrük Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:15 Heerenveen - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

14:30 Napoli - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus

15:30 Elazığspor - Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Tivibu Spor 2

15:30 Adana Demirspor - Ankaraspor TFF 2. Lig Tivibu Spor 4

16:00 Çorum FK - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Ümraniyespor - Kayserispor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Boluspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

16:00 Elche - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus

16:30 Twente - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus

16:30 Sabah Bakü - Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

17:00 Brighton - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

17:00 Crystal Palace - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

17:00 Ipswich Town - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

17:00 Sunderland - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Rennes - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

17:00 Genoa - Milan İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Monza - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus

17:30 Köln - Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:15 Real Sociedad - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus

18:30 Alanyaspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:15 Angers - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Brest - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

19:15 Le Havre - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Le Mans - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:30 Manchester Utd - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

19:30 Freiburg - Union Berlin Almanya Bundesliga S Sport Plus

20:00 Inter - Como İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Celta Vigo - Levante İspanya La Liga S Sport Plus

20:30 Villarreal - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus

21:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:00 Vitoria - Porto Portekiz Liga NOS Bein Sports 5

21:30 Hoffenheim - Schalke 04 Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:45 Lens - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 2

22:45 Fiorentina - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus

23:00 Atletico Madrid - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus

23:30 Estrela - Benfica Portekiz Liga NOS Bein Sports 3.

Başlıklar :Bugünkü maçlarSüper Ligİspanya LaLigaİngiltere Premier Ligispanya ligiİtalya Serie
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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 8 Kasım Pazar maç programı

8 Kasım 2026 Pazar günü futbolbolseverleri yoğun bir maç takvimi bekliyor. Trendyol Süper Lig’de nefes kesen maçlar oynanacak. 

Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Manchester Utd - Aston Villa İngiltere Premier Lig’de kozlarını paylaşırken, İtalya Serie A’da Inter - Como ile Fiorentina - Juventus karşı karşıya gelecek. La Liga’da da kritik maçlar oynanacak. Atletico Madrid’in rakibi ise Barcelona İspanya. İşte 8 Kasım Pazar bugün oynanacak maçlar ve maçlara ilişkin yayın bilgileri.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Çorum FK - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok

13:00 Ankara Demir - 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Yaay

13:30 Ç.Rizespor - Erzurumspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

13:30 Bandırmaspor - Karagümrük Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:15 Heerenveen - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

14:30 Napoli - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus

15:30 Elazığspor - Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Tivibu Spor 2

15:30 Adana Demirspor - Ankaraspor TFF 2. Lig Tivibu Spor 4

16:00 Çorum FK - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Ümraniyespor - Kayserispor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Boluspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

16:00 Elche - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus

16:30 Twente - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus

16:30 Sabah Bakü - Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

17:00 Brighton - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

17:00 Crystal Palace - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

17:00 Ipswich Town - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

17:00 Sunderland - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Rennes - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

17:00 Genoa - Milan İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Monza - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus

17:30 Köln - Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:15 Real Sociedad - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus

18:30 Alanyaspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:15 Angers - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Brest - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

19:15 Le Havre - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Le Mans - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:30 Manchester Utd - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

19:30 Freiburg - Union Berlin Almanya Bundesliga S Sport Plus

20:00 Inter - Como İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Celta Vigo - Levante İspanya La Liga S Sport Plus

20:30 Villarreal - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus

21:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:00 Vitoria - Porto Portekiz Liga NOS Bein Sports 5

21:30 Hoffenheim - Schalke 04 Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:45 Lens - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 2

22:45 Fiorentina - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus

23:00 Atletico Madrid - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus

23:30 Estrela - Benfica Portekiz Liga NOS Bein Sports 3.

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