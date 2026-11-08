Lapa lapa kar geliyor: 18 il dondurucu soğuklar ve fırtınaya teslim olacak

Gece saatlerinde buzlanma Tehlikesi

Geceye doğru hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle birlikte İç ve Doğu Anadolu'da geniş çaplı buzlanma ve don olayları başlıyor. Yeni haftanın ilk iş ve okul gününde sürücüleri ve yayaları zorlu bir sabah bekliyor. Pazartesi gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olacak yoğun sis ve pus ile buzlanmanın görüş mesafesini ciddi şekilde düşüreceği belirtiliyor.





Batı kesimlerde hava açıp güneş kendini gösterse de, Doğu Anadolu'da özellikle Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde dondurucu soğuklar ile kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ankara ve Eskişehir gibi iç kesimlerde sabahın erken saatlerinde yola çıkacak olanların gizli buzlanmaya karşı hızlarını düşürmeleri büyük önem taşıyor.