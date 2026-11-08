08/11/2026, Pazar11:17
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
26

Bildirimler

SGK uzmanı masadaki 4 farklı zam oranını rakam rakam hesapladı08 Kasım 2026 11:00 PazarSON DAKİKA
En sıkı korunan cezaevinden böyle firar etti08 Kasım 2026 10:45 PazarSON DAKİKA
Arıza on binlerce aracı etkiledi: İşte acil geri çağırılan modeller08 Kasım 2026 10:30 PazarSON DAKİKA
Çöpün yanında görenler hemen polisi aradı: Bomba imha uzmanı geldi08 Kasım 2026 10:15 PazarSON DAKİKA
✍ Hayrettin Karaman yazdı: 'Tamahkârla sahtekâr çabuk anlaşır'08 Kasım 2026 10:01 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
SGK uzmanı masadaki 4 farklı zam oranını rakam rakam hesapladı✍ Hayrettin Karaman yazdı: 'Tamahkârla sahtekâr çabuk anlaşır'Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İsrail hayranlığı bitmiyorİsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen isim belli olduCumhurbaşkanI Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ’ı ziyaret edecek

Lapa lapa kar geliyor: 18 il dondurucu soğuklar ve fırtınaya teslim olacak

10:05, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 10:46, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Türkiye genelinde mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklarla birlikte kış, bu yıl kapıyı beklenenden çok daha erken çaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı 5 günlük son hava durumu raporuyla 18 il için "sarı alarm" verdi. Yurdun dört bir yanı şiddetli fırtına, yoğun sis, dondurucu soğuklar ve kar yağışının etkisi altına girerken; uzmanlar yeni hafta için ön görülerini açıkladı. Peki, şiddetli fırtına ve kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni haftada hava nasıl seyredecek? İşte gün gün yurt genelindeki kritik hava durumunun detayları...

Havalar mevsim normallerinde seyrediyor derken, kış kapıyı beklenenden çok daha sert ve erken çaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son dakika verileri, hafta sonu dışarıda plan yapanları ve yeni haftada yola çıkacakları yakından ilgilendiriyor. Yayımlanan 5 günlük güncel hava durumu haritasına göre yurdun dört bir yanı şiddetli rüzgar, yoğun sis, kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisi altına giriyor. 

Karadeniz kıyı şeridi, Akdeniz Bölgesi'nin bir kısmı ve Güneydoğu sınır hatlarını kapsayan 18 il için ani su baskınları ve çatı uçmalarına karşı resmi olarak "Sarı Alarm" verilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de adeta dört mevsimin bir arada yaşanacağı oldukça değişken bir hafta vatandaşları bekliyor. 

Fırtına ve kar yağışı etkisini artırıyor

Pazar gününü dışarıda geçirmeyi planlayanlar için hava şartları oldukça zorlayıcı geçiyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde rüzgarın saatteki hızının 70 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. 


Öğle saatlerinde fırtına etkisini yurdun iç ve güney kesimlerine doğru kaydırırken, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı yüzünü gösteriyor. Akşam saatlerine gelindiğinde ise yağışlı sistem büyük ölçüde yurdun doğu ve kuzeydoğu sınırlarına doğru çekilse de, rüzgar İç Anadolu'nun doğusundan Akdeniz'e inen hat üzerinde şiddetini korumaya devam ediyor.

Gece saatlerinde buzlanma Tehlikesi

Geceye doğru hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle birlikte İç ve Doğu Anadolu'da geniş çaplı buzlanma ve don olayları başlıyor. Yeni haftanın ilk iş ve okul gününde sürücüleri ve yayaları zorlu bir sabah bekliyor. Pazartesi gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olacak yoğun sis ve pus ile buzlanmanın görüş mesafesini ciddi şekilde düşüreceği belirtiliyor. 


Batı kesimlerde hava açıp güneş kendini gösterse de, Doğu Anadolu'da özellikle Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde dondurucu soğuklar ile kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ankara ve Eskişehir gibi iç kesimlerde sabahın erken saatlerinde yola çıkacak olanların gizli buzlanmaya karşı hızlarını düşürmeleri büyük önem taşıyor.

Batı bölgelerine sağanak sürprizi

Haftanın ilerleyen günlerinde batı bölgelerinde hava yeniden hareketleniyor. Salı günü İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya başta olmak üzere Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Çarşamba günü kısa süreliğine tüm yurtta parçalı bulutlu ve sakin bir hava hakim olacak olsa da, iç kesimlerde sisli hava etkisini kaybetmiyor. Bu sakinlik çok uzun sürmeden, perşembe günü Ege ve Marmara bölgeleri yeni bir gök gürültülü sağanak yağış dalgasının etkisi altına giriyor.

Üç büyükşehirde değişken hava durumu

Üç büyükşehirde bu hafta hava durumu oldukça değişken bir seyir izleyecek. İstanbul'da pazar günü 12 derece ve rüzgarlı bir hava beklenirken, sıcaklıklar hafta ortasına doğru artarak perşembe günü 21 dereceye kadar çıkacak ancak beraberinde sağanak yağış getirecek. Ankara'da dondurucu soğuklar ve gece eksi 2 dereceye düşen sıcaklıklar etkili olurken, başkentliler hafta boyunca parçalı bulutlu ve güneşli ancak sabah saatlerinde puslu bir havayla karşılaşacak. İzmir'de ise rüzgarlı başlayan hava, salı ve perşembe günleri yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak ve termometreler 21 dereceyi gösterecek.

Başlıklar :hava durumumeteorolojikar yağışısoğuk havafırtınameteoroloji genel müdürlüğükış mevsimisarı alarm
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Lapa lapa kar geliyor: 18 il dondurucu soğuklar ve fırtınaya teslim olacak

Havalar mevsim normallerinde seyrediyor derken, kış kapıyı beklenenden çok daha sert ve erken çaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son dakika verileri, hafta sonu dışarıda plan yapanları ve yeni haftada yola çıkacakları yakından ilgilendiriyor. Yayımlanan 5 günlük güncel hava durumu haritasına göre yurdun dört bir yanı şiddetli rüzgar, yoğun sis, kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisi altına giriyor. 

Karadeniz kıyı şeridi, Akdeniz Bölgesi'nin bir kısmı ve Güneydoğu sınır hatlarını kapsayan 18 il için ani su baskınları ve çatı uçmalarına karşı resmi olarak "Sarı Alarm" verilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de adeta dört mevsimin bir arada yaşanacağı oldukça değişken bir hafta vatandaşları bekliyor. 

Fırtına ve kar yağışı etkisini artırıyor

Pazar gününü dışarıda geçirmeyi planlayanlar için hava şartları oldukça zorlayıcı geçiyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde rüzgarın saatteki hızının 70 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. 


Öğle saatlerinde fırtına etkisini yurdun iç ve güney kesimlerine doğru kaydırırken, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı yüzünü gösteriyor. Akşam saatlerine gelindiğinde ise yağışlı sistem büyük ölçüde yurdun doğu ve kuzeydoğu sınırlarına doğru çekilse de, rüzgar İç Anadolu'nun doğusundan Akdeniz'e inen hat üzerinde şiddetini korumaya devam ediyor.

Gece saatlerinde buzlanma Tehlikesi

Geceye doğru hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle birlikte İç ve Doğu Anadolu'da geniş çaplı buzlanma ve don olayları başlıyor. Yeni haftanın ilk iş ve okul gününde sürücüleri ve yayaları zorlu bir sabah bekliyor. Pazartesi gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olacak yoğun sis ve pus ile buzlanmanın görüş mesafesini ciddi şekilde düşüreceği belirtiliyor. 


Batı kesimlerde hava açıp güneş kendini gösterse de, Doğu Anadolu'da özellikle Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde dondurucu soğuklar ile kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ankara ve Eskişehir gibi iç kesimlerde sabahın erken saatlerinde yola çıkacak olanların gizli buzlanmaya karşı hızlarını düşürmeleri büyük önem taşıyor.

Batı bölgelerine sağanak sürprizi

Haftanın ilerleyen günlerinde batı bölgelerinde hava yeniden hareketleniyor. Salı günü İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya başta olmak üzere Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Çarşamba günü kısa süreliğine tüm yurtta parçalı bulutlu ve sakin bir hava hakim olacak olsa da, iç kesimlerde sisli hava etkisini kaybetmiyor. Bu sakinlik çok uzun sürmeden, perşembe günü Ege ve Marmara bölgeleri yeni bir gök gürültülü sağanak yağış dalgasının etkisi altına giriyor.

Üç büyükşehirde değişken hava durumu

Üç büyükşehirde bu hafta hava durumu oldukça değişken bir seyir izleyecek. İstanbul'da pazar günü 12 derece ve rüzgarlı bir hava beklenirken, sıcaklıklar hafta ortasına doğru artarak perşembe günü 21 dereceye kadar çıkacak ancak beraberinde sağanak yağış getirecek. Ankara'da dondurucu soğuklar ve gece eksi 2 dereceye düşen sıcaklıklar etkili olurken, başkentliler hafta boyunca parçalı bulutlu ve güneşli ancak sabah saatlerinde puslu bir havayla karşılaşacak. İzmir'de ise rüzgarlı başlayan hava, salı ve perşembe günleri yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak ve termometreler 21 dereceyi gösterecek.

1/13
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet