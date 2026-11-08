Motosikletle havai fişek patlatıp akrobatik hareketler yaptı

Motosikletle havai fişek şovuna 271 bin TL ceza
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik sanal devriye çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda plakasız motosikletle seyir halindeyken havai fişek patlatıp akrobatik hareketler yapan sürücünün görüntüleri incelendi.
Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı
Yapılan incelemelerde görüntülerdeki kişinin M.Y.A. olduğu tespit edildi. Sürücüye ilgili trafik mevzuatı kapsamında 271 bin TL idari para cezası uygulanırken, Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.
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