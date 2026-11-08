Başkentte gece saatlerinde kar sürprizi

Afyonkarahisar'da katledilen Hilal öğretmen son yolculuğuna uğurlandı: Eşinin tabut başındaki gözyaşları yürekleri dağladı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki vahşi saldırıda hayatını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete, kent merkezindeki Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 2 yaşında bir çocuk annesi olduğu öğrenilen genç öğretmenin görev yaptığı Yukarıtandır Köyü Ortaokulu'nda eğitime ara verilirken, cenazede gözyaşları sel oldu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.