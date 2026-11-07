Bursa'da gıda skandalı son anda önlendi: 1 ton tarihi geçmiş tavuğu şehirlerarası otobüsle taşımışlar

Bursa’da halk sağlığını tehdit eden gıda kaçakçılığına ve skandallarına karşı yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Sabah saatlerinde Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen operasyonda, binlerce insanımızın sağlığını tehlikeye atacak 1 tona yakın bozuk ve tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 08.50 sıralarında terminalde meydana geldi. 800 kilometre ötedeki Adana’dan şehirlerarası otobüsle gönderilen ürünler, terminal güvenliğinin dikkatini çekti. Siyah poşetlerle sarılmış ve streç filmle ambalajlanmış vaziyetteki altı çuvalı kontrol eden güvenlik ekipleri, çuvalların içinde tarihi geçmiş tavuk etleri olduğunu tespit etti.

ZABITALAR HAREKETE GEÇİP FACİAYI ÖNLEDİ

Durumun Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı güvenlik ekipleri tarafından polise ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine hızlı bir süreç başlatıldı. İhbar üzerine terminale gelen Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman ekipleri detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde, etlerin hem son kullanma tarihlerinin geçmiş olduğu hem de yaz aylarını aratmayacak şekilde tamamen uygunsuz taşıma şartlarında sevk edildiği belirlendi.

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Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, Adana'dan otobüsle getirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki bozuk tavuk etlerinin Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir işletmeye teslim edilmek istendiği öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü denetiminde, emniyet güçlerinin ve zabıtanın gözetiminde hazırlanan rapor doğrultusunda Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bozuk ve halk sağlığını tehdit eden altı çuval tavuk etinin imha işlemi eksiksiz olarak tamamlanarak piyasaya sürülmesi engellendi.