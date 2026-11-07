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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer YENİ Parti'den istifa etti

16:50, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 17:50, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Hasta yatağında yaşadıklarına tepki gösterdi: Yeni Parti’den istifa etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla YENİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Candan Yüceer'den zehir zemberek açıklama;

Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti’den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı.

Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda.

Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum.

Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur.

Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir.

Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır. Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil.

Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum. Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ.

Benim her sabah uyandığımda düşündüğüm şey Tekirdağ’ın hangi sorununu çözeceğimiz, hangi yatırımını tamamlayacağımız, hangi projemizi hayata geçireceğimiz.

11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Altyapı bekliyor, yol bekliyor, su bekliyor, sosyal destek bekliyor.

Tekirdağ’ın kaybedecek bir günü bile yok. Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ’a hizmettir, Tekirdağ’ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir.

Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum. Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ’ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır.

Ben bu göreve Tekirdağ’a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz.

Ve bütün gücümle Tekirdağ’ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim. Saygılarımla…


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Başlıklar :Tekirdağ Büyükşehir Belediye BaşkanıCandan YüceerYENİ Partiistifa
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer YENİ Parti'den istifa etti
Hasta yatağında yaşadıklarına tepki gösterdi: Yeni Parti’den istifa etti
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