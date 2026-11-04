Tekirdağ'da kuvvetli sağanak: Asfalt altından su fışkırdı, yola mıcır aktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabaha karşı başlayan kuvvetli sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Süleyman Seba Caddesi'nde altyapının taşması sonucu yerin altından sular fışkırırken, yollar taş ve mıcır parçalarıyla kaplandı.
Meteoroloji'nin Marmara genelindeki sağanak yağış uyarısının ardından Tekirdağ'da beklenen yağış sabaha karşı etkisini gösterdi.
Saat 04.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış, kentin ana arterlerinde ve mahalle aralarında su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabahın ilk saatlerinde bastıran yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Namık Kemal Mahallesi Süleyman Seba Caddesi başta olmak üzere kentin birçok noktasında caddelerde su birikintileri meydana geldi.
YERİN ALTINDAN SULAR FIŞKIRDI: YOLA MICIR VE TAŞ TAŞINDI
Yağışın en yoğun hissedildiği Süleyman Seba Caddesi'nde tazyikli suyun yer altından fışkırdığı görüldü.
Sağanakla birlikte üst kesimlerden sürüklenen mıcır ve taş parçaları yollara akarak sürücülere zor anlar yaşatırken, bölgede ulaşım aksadı.
METEOROLOJİ'DEN MARMARA GENELİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'ni kapsayan uyarısında Tekirdağ'ın yanı sıra İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya'da da kuvvetli yağışların devam edeceğini bildirdi.
İlgili kurumlar, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı teyakkuz halini sürdürüyor.