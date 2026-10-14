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Yeni bebek sahibi olanlara müjde: Karşılıksız 48 bin lira 'İlk Nefes' desteği verilecek

Yeni bebek sahibi olanlara müjde: Karşılıksız 48 bin lira 'İlk Nefes' desteği verilecek

16:19, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:19, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
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Yeni bebek sahibi olanlara müjde: Karşılıksız 48 bin lira 'İlk Nefes' desteği verilecek
Tekirdağ’da yeni doğan bebek sahibi ailelere 48 bin lira destek

Tekirdağ'da yeni bebek heyecanı yaşayan çiftleri yakından ilgilendiren önemli bir sosyal destek projesi hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde başlatılan "İlk Nefes İlk Destek" projesi kapsamında, şartları sağlayan ailelere 12 ay boyunca aylık 4 bin lira olmak üzere toplam 48 bin liralık yeni doğan desteği verilecek. Aile kurumunu güçlendirmeyi ve ebeveynlere bebek bakım sürecinde ekonomik bir nefes aldırmayı hedefleyen projenin şartları ve tüm detayları belli oldu.

Tekirdağ’da hayata geçirilen "İlk Nefes İlk Destek" projesi kapsamında, belirlenen şartları sağlayan ailelere 1 yıl boyunca aylık 4 bin lira olmak üzere toplam 48 bin lira maddi yardım yapılacak. Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi iş birliğinde hazırlanan projenin tanıtımı, kentte düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Yeni doğan bebekler için 12 ay destek

Proje kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nden yararlanan çiftlerin yeni doğan çocukları için belirlenen kriterler doğrultusunda maddi destek sağlanacak. Destek almaya hak kazanan ailelere her çocuk için 12 ay boyunca aylık 4 bin lira ödeme yapılacak.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şuayip Tunçal, projenin yeni evli çiftlere ekonomik katkı sağlamasının yanında aile kurumunun güçlendirilmesine ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesine de katkı sunacağını ifade etti.

Evlilik sonrasında çocuk sahibi olan ailelerin de desteklenmesinin önemine değinen Tunçal, uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük etmeyi amaçladıklarını belirterek projeye katkı sağlayan Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mustafa Kasım Karakuş’a teşekkür etti.

Aile dayanışması vurgusu

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, ailelerin evliliklerinin ilk döneminden itibaren çocuk yetiştirme sürecinde de desteklenmesi gerektiğini belirtti. Özdemir, aile içindeki dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mustafa Kasım Karakuş da çocukların sevgi ve güven ortamında büyümesinin önemini vurgulayarak yeni bir aile kurmanın ve çocuk sahibi olmanın ekonomik açıdan bazı zorlukları beraberinde getirebildiğini dile getirdi. Karakuş, belirlenen şartları karşılayan ailelere 12 ay boyunca aylık 4 bin lira destek verileceğini kaydetti.

Vali Yardımcısı Harun Kaya da projenin aileler için hayırlı olmasını temenni etti.

Program, protokol imzalanması ve destekten yararlanan çiftlere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

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Başlıklar :tekirdağyeni doğan destekbebek yardımıaile ve sosyal hizmetler bakanlığıtürk kızılay
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