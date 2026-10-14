Kombi ve petek temizliği yapılmazsa yüzde 50 kayıp yaşanıyor: 'Çok para verirsiniz ama ısınamazsınız'

Tesisatta biriken çamur kombiyi bozuyor: En geç 2 yılda bir temizlenmeli

Aksaray’da hizmet veren tesisat ve kombi bakım ustası Kürşat Balcan, düzenli bakım yapılmayan sistemlerin ciddi arızalara davetiye çıkardığını belirtti. Tesisat borularında ve petek diplerinde zamanla kum, kireç ve çamur tabakası oluştuğunu ifade eden Balcan, bu tortuların su sirkülasyonunu keserek kombiyi tıkadığını ve ısı verimliliğini yarı yarıya düşürdüğünü söyledi.

Tasarruf sağlamak ve cihazın ömrünü uzatmak için sistemin yılda bir ya da en geç 2 yılda bir özel makinelerle temizlenmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ihmal edilen her bakımın vatandaşa yüksek fatura ve ağır tamir masrafı olarak geri döneceğinin altını çizdi.