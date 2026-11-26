Sinan Burhan canlı yayında Bakan Işıkhan ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Emekliye rutinin dışında büyük bir oran geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında aktaran gazeteci Sinan Burhan, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için sevindirici haberi duyurdu. Seçim sonuçlarında emeklilerin durumunun belirleyici olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bütçeye emeklilerle ilgili rutinin dışında çok büyük bir oran koyduk" ifadelerini kullandı.